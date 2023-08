Liguria e Lombardia, allerta meteo per maltempo: chiuse le aree verdi

In Liguria e Lombardia allerta meteo per maltempo. Per precauzione sono stati chiusi i parchi a Milano e a Genova

In Liguria e Lombardia nuova allerta meteo per maltempo. Nella giornata di domenica 27 agosto la protezione civile ha diramato l’allerta arancione per temporali.

A seguito di questo nuovo provvedimento, molte aree verdi per precauzione sono state chiuse per il rischio della caduta di alberi. I fenomeni, a quanto è stato anticipato, saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, e potrebbero raggiungere anche il Friuli Venezia Giulia nella serata.

Chiusi tutti i parchi a Milano e a Genova

A causa dell’allerta meteo il Comune di Milano, in linea con l’ordinanza sindacale vigente fino al 31 luglio, ha deciso di tenere chiusi i parchi recintati. Sorvegliati speciali, anche in questo caso, sono i fiumi Seveso e Lambro che potrebbero. Stessa decisione è stata adottata anche a Genova dove in via precauzionale e per tutta la durata dell’allerta arancione rimarranno chiusi i cimiteri e i parchi cittadini e saranno di conseguenza vietate tutte le manifestazioni previste al loro interno.

Allerta gialla altre regioni del Nord

È stata invece diramata l’allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico su Valle d’Aosta, ampi settori del Piemonte, Province Autonome di Trento e Bolzano, Veneto ed Emilia-Romagna occidentale. Le temperature subiranno una generale e marcata diminuzione su tutto il territorio nazionale.