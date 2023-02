Belve torna il tv il 28 febbraio: anticipazioni e ospiti del programma di Francesca Fagnani

Belve torna in tv con la seconda puntata della nuova stagione. La Rai ha fatto sapere che si tratterà di “un ciclo di puntate dedicate a donne (e uomini) indomabili, ambiziose, forti, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare”. Ecco gli ospiti della seconda puntata del programma.

Belve torna il tv il 28 febbraio: anticipazioni

Il programma di Rai 2 Belve è tornato in prima serata con una nuova edizione da martedì 21 febbraio. Con un totale di cinque puntate il programma è condotto da Francesca Fagnani e non sarà più una produzione interna Rai, ma verrà affidato a Fremantle Italia, che curerà almeno per questa nuova edizione il programma. La seconda puntata va in onda martedì 28 febbraio 2023 sempre su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il programma è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

Oltre agli ospito, ci sarà spazio alla satira con Ubaldo Pantani, poi a Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, le due ragazze romane che con la loro pagina Instagram “Eterobasiche” danno vita a una strepitosa parodia dei “maschi etero basici”, portando in scena tic e stereotipi delle conversazioni tra uomini su temi quali calcio, quote di genere e Lgbtq+. Per finire, spazio anche a Cristina Di Tella, la ragazza termolese, star di TikTok, capace di replicare alla perfezione movimenti, smorfie e intonazioni vocali dei personaggi televisivi.

Gli ospiti del programma di Francesca Fagnani

La conduttrice per la seconda puntata ospita Massimo Giletti, conduttore di “Non è l’arena” su La7, dopo un lungo passato in Rai; Carolina Crescentini, attualmente in onda su Rai 2 con la terza stagione della serie “Mare fuori”: Rocco Casalino, ex portavoce e capo dell’ufficio stampa dell’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e nel 2000 concorrente della prima edizione del reality show “Grande Fratello”.

