Elisa è malata ed ha cancellato alcune date del suo tour: l’artista ha contratto un virus

Elisa ha contratto un virus ed ha annullato così alcune tappe prossime del suo tour. A dare la notizia è stata la stessa artista attraverso i suoi canali social, spiegando meglio cosa le sia successo e perché non può esibirsi in pubblico.

Elisa è malata e per questo ha dovuto cancellare alcune date del suo tour, sul consiglio dei medici. “Il dottore mi ha consigliato di aspettare, per non rischiare delle ricadute.

Per questo, con un bel peso addosso, ho dovuto spostare anche le date di Firenze. Mi dispiace tanto per le persone a cui ho causato un disagio, è davvero un dispiacere ma spero di rivedervi ai concerti che ho riposizionato a gennaio”. Rispetto ai prossimi impegni la cantante ha aggiunto: “Ci tenevo a farvi sapere che mi sento meglio, le vertigini e la nausea stanno passando quasi del tutto e quindi io conto di riprendere il mio tour da Roma, ci rivedremo per gli altri appuntamenti”.

La cantante ha annunciato sui suoi canali social di aver purtroppo contratto un virus. “Voglio rassicurarvi, mi è successa una cosa super strana, mai successa in vita mia. Mi sono beccata una vertigine parossistica posizionale, niente di grave. E’ una cosa che sembra essere anche virale, l’abbiamo presa in tanti, è una specie di virus, i sintomi erano gli stessi per tutti…”.