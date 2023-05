America, sparatoria in ospedale: killer arrestato

Dall’estero giungono molto spesso notizie spiacevoli. Dall’America arriva un altro caso di sparatoria, stavolta in ospedale. Il killer, un ragazzo di 24 anni, è stato arrestato poche ore dopo.

Anche in questo caso si registrano delle vittime.

Sparatoria in un ospedale dell’America

È successo in America, luogo in cui – quasi come consuetudine – è avvenuta una sparatoria. A differenza degli ultimi episodi legati alle armi, ad essere stato colpito questa volta è stato un ospedale di Atlanta, capitale dello Stato della Georgia, con quasi 500.000 abitanti. Responsabile di tale vicenda è un ragazzo di 24 anni, che si trovava in sala d’aspetto insieme alla madre. L’insano gesto ha ferito quattro persone che, come lui, erano lì in attesa. Oltre ai feriti si conta, purtroppo, anche un decesso, quello di una donna.

Il 24enne si è infatti spazientito a causa della lunga attesa e si è così lasciato andare, aprendo il fuoco e procurando ferite (e lesioni) ai presenti. Dopodiché si è dato alla fuga. Ad intervenire è stata la polizia che ha cominciato la ricerca del killer, catturato e arrestato dopo circa 8 ore.

Il ragazzo si chiama Deion Patterson ed è così accusato di omicidio, per via dell’evento che lo ha visto protagonista (in negativo) nella giornata di oggi, 4 Maggio 2023, all’interno di un ospedale. La struttura colpita è stata il Northside Hospital Midtown, all’undicesimo piano dell’edificio. Il killer ha utilizzato una pistola che ha così procurato la morte di una persona e causato danni ad altre quattro. Una volta aperto il fuoco, si è dato alla fuga; in un primo momento a piedi, successivamente rubando un’auto che si trovava in una stazione di servizio, altro capo d’accusa che gli verrà attribuito.

Una spiacevole vicenda, non nuova se si parla di Stati Uniti d’America.

