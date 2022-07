Elezioni politiche 2022, in Rai potrebbero tornare diversi programmi anche in estate per seguire la campagna elettorale

Il 25 settembre 2022 si voterà per il rinnovo del parlamento ma quella che si prospetta è una scoppiettante campagna elettorale atipica sotto l’ombrellone. Cosa che sta spingendo, in vista delle elezioni politiche 2022, la Rai a rivoluzionare il proprio palinsensto per seguire la campagna elettorale.

Elezioni politiche 2022, la Rai rivoluziona il palinsesto estivo

I programmi politici sospesi per l’estate, quindi, stanno per tornare anche in Rai. Secondo le prime indiscrezioni, da domenica 24 luglio torna in onda nel pomeriggio di Rai3, nella sua storica collocazione fra le 14:30 e le ore 16, In mezz’ora in più di Lucia Annunziata (congiungendosi quindi con la stagione normale di In mezz’ora in più prevista da settembre).

Agorà Estate è confermato, ma anche allungato: tutti i giorni inizierà alle ore 8 e proseguirà fino a mezzogiorno per quattro ore con Giorgia Rombolà.

Cartabianca anche ad agosto?

Il martedì sera poi proseguirà l’appuntamento settimanale con il talk Filo rosso condotto da Giorgio Zanchini e Roberta Rei ma si lavora anche per anticipare il ritorno in onda di Carta bianca con Bianca Berlinguer già ad agosto.

La nuova striscia quotidiana di Rai 3 Il cavallo e la torre, prevista in partenza in Rai da settembre e condotta da Marco Damilano, potrebbe essere anticipata ad agosto e dovrebbe andare in onda tutti i giorni su Rai3 dalle 20:40 alle 20:50.