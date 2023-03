Uomini e Donne, Gemma scaricata da Silvio: cosa è successo?

Uomini e Donne, Gemma Galgani scaricata da Silvio Venturato: che cosa è successo? Altro brutto colpo per la dama del trono over, abbandonata dal suo attuale corteggiatore. Scopriamo i motivi dietro la fine della loro storia.

Uomini e Donne, Gemma scaricata da Silvio: il Cavaliere lascia il programma?

Questa stagione di Uomini e Donne continua a riservare sorprese. Sembra sia ufficialmente finita tra il focoso Cavaliere del trono over Silvio Venturato e Gemma Galgani, habitué del dating show di Maria De Filippi. Dopo un periodo di conoscenza i due hanno provato ad approfondire il loro rapporto, senza troppo successo. Secondo le anticipazioni di Lorenzopugnaloni.it l’ultimo tentativo di riavvicinamento tra Silvio e Gemma è stato talmente disastroso da spingere il Cavaliere a chiudere definitivamente la storia. Venturato starebbe persino valutando di lasciare il programma. Che cosa è successo esattamente?

Cosa è successo, le anticipazioni delle registrazioni

In base a queste prime anticipazioni, Silvio e Gemma, dopo un periodo complicato, avrebbero provato a riavvicinarsi con una serata romantica. L’approccio di Silvio, tuttavia, sboccato e a petto nudo, non ha convinto la dama che si è tirata indietro. In studio il “rapporto” della serata ha causato diverse discussioni. Tina Cipollari ha criticato Gemma, ormai convinta che non provi alcun interesse per il Cavaliere. Le litigate della coppia hanno provocato la collera di Armando Incarnato, che è dovuto uscire dallo studio per calmarsi. Armando non avrebbe gradito alcuni termini usati da Silvio nei confronti nella Galgani e ha preferito allontanarsi prima di arrabbiarsi ancora di più.