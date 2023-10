Oroscopo Settimanale Branko 16-22 ottobre, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, previsioni dal 16 al 22 ottobre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi uggiosi giorni di ottobre? Come si evolverà l’influenza degli astri nei prossimi giorni? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale 16-22 ottobre, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Quali novità ci aspettano ad ottobre? Come porterà l’autunno nella nostra vita secondo le stelle? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 16 al 22 di ottobre.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 16-22 ottobre

L’amore stuzzica i nati nell’Ariete. Il vostro cuore è pronto ad accogliere nuove emozioni, ma siete troppo restii a mostrarvi per chi siete veramente. Per paura di essere respinti, nel dubbio, neanche provate a mettervi in gioco. Gli astri vi guidano nella direzione giusta, ma se non sarete voi ad agire potreste pentirvene a lungo termine.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 16-22 ottobre

Una rinnovata passione riempie i giorni dei nati nel Toro. Vi sentite caldi, pronti a dar tutto sia in ambito lavorativo che sentimentale. L’influenza positiva delle stelle vi dona un’aura di ottimismo e sicurezza nei vostri mezzi. Vivete al massimo, siete pronti a dar tutto per quelle cose e quelle persone che vi riempiono di fervore. Sfruttate questa fiamma per dare inizio ad un percorso nuovo.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 16-22 ottobre

Dubbi e tentazioni nel futuro dei nati nei Gemelli. Tante intriganti possibilità nel vostro futuro, ma che vi portano in strade mai attraversate finora. In cerca di brividi e di novità, rischiate di fare una scelta avventata che potrebbe costarvi molto. Siete ad un bivio: guardate oltre se gradite la vostra attuale situazione, ma se sentite che è il momento di cambiare è meglio buttarsi. Ora o mai più.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 16-22 ottobre

I nati nel Cancro si godranno un po’ di compagnia sgradita. Avete bisogno di tempo, di pace, di solitudine, ma l’universo sembra sempre pronto a piazzarvi la persona sbagliata sul vostro cammino. Non lasciatevi andare al nervosismo, fate buon viso a cattivo gioco. Se volete raggiungere i vostri obiettivi, vi toccherà ingoiare qualche boccone amaro. Avrete modo di rifarvi a breve.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 16-22 ottobre

Aria di rinnovamento per i nati nel Leone. È il momento di buttar via la roba vecchia, di far spazio al futuro dopo troppe settimane passate a rimuginare sul passato. Prendetevi del tempo per rivalutare la vostra vita, di ribaltare priorità e posizioni. Certi rapporti sono ormai troppo marci, certi obiettivi fin troppo dispendiosi. Fate piazza pulita ed accogliete nuovi risvolti, è un’occasione per crescere.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 16-22 ottobre

Qualche sorpresa di troppo turba i nati nella Vergine. Ottobre si prepara a chiudersi in modo inaspettato, i vostri piani potrebbero rivelarsi fin troppo ottimisti. Gli imprevisti sono dietro l’angolo, dovrete rassegnarvi a perdere il controllo di tanto in tanto. Fidatevi del vostro istinto, improvvisate ed adattatevi alla situazione. Siate audaci e coraggiosi e le stelle vi premieranno.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 16-22 ottobre

I nati nella Bilancia dovranno prendersi del tempo per pensare. Siete in una situazione complicata che vi mette di fronte diverse scelte. Non è il momento di essere impulsivi, c’è fin troppo in gioco per lanciarsi senza valutare le conseguenze. Non c’è nulla di male a chieder supporto agli altri, attorno a voi c’è chi potrebbe avere la soluzione in mano.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 16-22 ottobre

Troppo opportunismo nella vita dei nati nello Scorpioni. Gli ultimi avvenimenti vi hanno resi cinici, gelidi, eccessivamente individualisti. Avete in testa solo i vostri obiettivi e non vi importa chi calpestate per raggiungerli. Prima vi accorgete di questo cambio di atteggiamento, meglio sarà per voi e per chi vi circonda. Siete ancora in tempo per metterci una pezza, a patto di ammettere le vostre colpe.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 16-22 ottobre

Il cuore batte forte e riscalda l’animo dei nati nel Sagittario. C’è tanta tensione nell’aria, ma anche moltissima intesa. Dietro ogni litigata si nasconde una forte passione pronta ad esplodere. Anche per questo rischiate di essere un po’ troppo ciechi, e di ignorare i motivi che vi han portato a battibeccare. Cercate di mettere da parte la lussuria per un momento e ascoltate davvero chi avete di fronte.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 16-22 ottobre

Si rischiara il cielo dei nati nel Capricorno. Dopo un periodo altalenante il futuro sembra più roseo e sereno. Sul lavoro avete le soluzioni giuste, è solo una questione di imparare ad applicarle senza troppa fretta. Anche in amore avete finalmente trovato la quadra, siete pronti a mettervi in gioco al 100%. È il momento di ripartire da zero, sia per i single che per gli accoppiati.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 16-22 ottobre

I nati nell’Acquario non possono permettersi di agire con sufficienza. I prossimi giorni saranno pieni di momenti in cui saranno premiate precisione ed arguzia, la minima virgola sbagliata vi porterà fuori strada. Non vi aiuta l’atmosfera stanca di questi ultimi giorni d’ottobre, la fatica accumulata comincia a farsi sentire. Delegate qualche responsabilità, concentratevi sulle cose più importanti.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 16-22 ottobre

Occhi sempre aperti per i nati nei Pesci. Gli ostacoli più insidiosi possono sbucar fuori all’improvviso, non sottovalutate cosa si nasconde sul vostro cammino. Chi vi è attorno non può aiutarvi se non sa dove state andando, siate sempre certi di comunicare le vostre intenzioni. Potreste avere fretta di raggiungere i vostri obiettivi, ma partire in quarta non è la soluzione: rischiate di inciampare nel momento peggiore.