Silvio Berlusconi è venuto a mancare lunedì 12 giugno. Uno dei più grandi amici di Silvio Berlusconi è stato Ennio Doris, venuto a mancare nella notte del 24 novembre 2021, all’età di 81 anni.

Silvio Berlusconi e Ennio Doris: chi era l’amico e fondatore di Banca Mediolanum

Ennio Doris era il fondatore e presidente onorario di Banca Mediolanum, grande amico di Silvio Berlusconi. A comunicare l’accaduto sono stati la moglie Lina Tombolato e i figli Sara e Massimo. Nato il 3 luglio del 1940, Ennio Doris si è spento all’età di 81 anni dopo una carriera di successo nel mondo della finanza italiana.

Ennio Doris inizia a muovere i primi passi nel mondo della finanza nel 1969. Allora si occupa di consulenza finanziaria per Fideuram, gestendo i risparmi delle famiglie. Nel 1971, e per i seguenti dieci anni, Ennio Doris passa a Dival (Gruppo Ras) con un ristretto gruppo di collaboratori, arrivando poi a gestire oltre 700 professionisti.

L’incontro con Berlusconi

Nel 1982 incontra Silvio Berlusconi per la prima volta a Portofino e, grazie al supporto imprenditoriale del Gruppo Fininvest, Ennio Doris fonda Programma Italia.

Si tratta della prima rete di consulenti globali nel settore del risparmio. Egli intendeva “diventare il punto di riferimento della famiglia italiana per il risparmio”. Inventa così un nuovo modo di fare banca. Nei primi anni Novanta “importa” dal Regno Unito l’idea di una banca senza sportelli, quando internet inizia a diffondersi anche in Italia.

“Le filiali faranno la fine delle cabine telefoniche. Ma non sparirà la presenza umana” commenterà negli anni successivi. I consulenti secondo Ennio Doris avrebbero infatti rivestito un ruolo sempre più complesso: “guidando il cliente nelle scelte fondamentali della loro vita“. Nel 1995 fonda Mediolanum S.p.A. Si tratta di una holding a cui fanno capo tutte le società del conglomerato del Gruppo, che viene per la prima volta quotata in Borsa. Due anni dopo Programma Italia diventa Banca Mediolanum: la più innovativa banca telematica d’Italia. È la prima senza sportelli, con il servizio di home banking su telefono e il teletext con il televisore di casa.

Nel 2008 il testimone aziendale passa al figlio Massimo che da allora è alla guida di Banca Mediolanum come amministratore delegato portando la società a diventare una realtà ancor più di successo tra i principali player nel mercato bancario e del risparmio gestito in Italia e in Europa. Dopo la sua morte, una nota del gruppo Mediolanum ha rimarcato che “C’è anche domani era il suo motto. E per tutti noi di Mediolanum Ennio Doris c’è ancora e ci sarà. Anche domani”.

Il ricordo di Berlusconi dopo la morte

A dargli omaggio dopo la morte è stato anche il grande amico Silvio Berlusconi. “Ci ha lasciato Ennio Doris. Un grande uomo, un grande imprenditore, un grande patriota, un grande italiano“, si legge in una nota di cordoglio firmata dal Cav. “Un uomo generoso, altruista, sempre attento agli altri, sempre vicino a chi aveva bisogno. Ci mancherà molto, mi mancherà moltissimo. A Massimo, a Sara, a Lina la mia vicinanza e tutto il mio affetto“.

Matrimonio

Nel 1966 era convolato a nozze con Lina Tombolato, che ha lasciato vedova, insieme ai figli Massimo e Sara e ai sette nipoti: Agnese, Alberto, Anna, Aqua, Davide, Luna Chiara e Sara Viola.