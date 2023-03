Modà a Milano: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Prossime date e tappe del tour

Modà a Milano: il gruppo è in giro in occasione del tour per festeggiare i 20 anni di carriera. Ecco le prossime date e tappe.

Modà a Milano si esibiscono in concerto nella serata del 29 marzo. La band ha iniziato il loro personale tour in primavera per festeggiare i 20 anni di carriera. Sono partiti da Roma e continueranno in tante altre città italiane.