Leyla Martinucci, chi è l’ex fidanzata di Massimo Ranieri: vita privata, carriera, età

Chi è Leyla Martinucci, ex fidanzata di Massimo Ranieri. Cantante lirica molto apprezzata, la sua storia con Ranieri ha fatto scalpore per via della loro ampia differenza d’età. Che cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Leyla Martinucci, ex fidanzata di Massimo Ranieri: vita privata, carriera

Nata a Taranto il 23 luglio 1986, Leyla Martinucci ha 37 anni ed è una nota cantante lirica, conosciuta dal pubblico soprattutto in quanto ex fidanzata di Massimo Ranieri. Leyla è cresciuta in una famiglia di grandi appassionati di musica classica. Suo padre Nicola, infatti, era un tenore di successo che le ha trasmesso tutto il suo amore per l’opera. Il suo esordio sul palco arriva all’età di soli dieci anni, quando si esibisce al teatro comunale di San Severo nella Tosca di Puccini.

In età adulta Martinucci comincia a farsi spazio nel mondo della lirica, diventando un soprano molto apprezzato. Dal 2016 lavora anche negli Stati Uniti, dove ha avuto l’occasione di prendere parte a diversi spettacoli. Ancora oggi Martinucci è spesso in viaggio in America per mettere in mostra le sue doti canore. Nel corso della sua carriera ha interpretato ruoli di spicco in molte opere classiche, tra cui Rosina ne Il Barbiere di Siviglia o La Gloria nella premiere mondiale dell’opera di Vivaldi La Gloria e Imeneo. Il suo prossimo spettacolo è previsto per i primi di settembre, quando canterà al fianco di Andrea Boccelli al Teatro Antico di Taormina.

In parallelo alla sua carriera artistica, Leyla si è affermata come vocal coach ed imprenditrice. La cantante è infatti la proprietaria di Sunset Italy, una compagnia che si occupa di affittare case e appartamenti per le vacanze. Per i più curiosi, è inoltre possibile seguire Leyla e i suoi progetti tramite il suo profilo Instagram, che ad oggi conta oltre 1400 follower.

Vita privata, la storia d’amore con Ranieri

Leyla Martinucci e Massimo Ranieri si incontrano per la prima volta durante uno spettacolo, nel 2002. Fu lei stessa ad avvicinare il celebre cantante, andando a trovarlo in camerino. Tra loro scatta subito la scintilla, nonostante una differenza d’età di ben 35 anni. Il loro amore crea subito grande clamore sui giornali di gossip, ma la coppia non si fece mai influenzare dalle chiacchiere dei tabloid. I due restano insieme per otto anni, fino al 2010, prima di separarsi. Nonostante oggi abbiano preso strade diverse, tra Leyla e Massimo sono ancora molto legati. “Io e Massimo ormai siamo lontani.” -ha spiegato Martinucci in un’intervista concessa al settimanale DiPiù- “Però è rimasto l’affetto”. Anche Ranieri ricorda con tenerezza la sua relazione con il soprano, definendo Leyla “la donna della mia vita”.