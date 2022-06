Studente italiano morto a Parigi, chi era il 23enne in Erasmus. Caccia al colpevole

Studente italiano morto a Parigi: ecco chi era il giovane 23enne che si trovava in Francia per il progetto Erasmus con tanti sogni e prospettive, spezzata da un pirata della strada che non si è nemmeno fermato per prestare soccorso.

Studente italiano morto a Parigi, chi era il 23enne in Erasmus

Lo studente morto a Parigi si chiamava Luigi Villamagna e aveva 23 anni: giovane abruzzese di origine di Vasto, si era laureato in filosofia all’Università dell’Aquila e stava studiando ancora per conseguire la magistrale in Scienze storiche e orientalistiche all’Alma Mater di Bologna.

Da circa un anno si trovava in Francia per il progetto l’Erasmus che stava facendo a Parigi alla Panthéon Sorbonne. Secondo i media francesi, il ragazzo è stato investito da un auto la sera dell’8 giugno 2022 mentre attraversava le strisce pedonali.

La notizia è stata data dal sindaco di Vasto, Francesco Menna: “Esprimo il più profondo dolore e vicinanza alla famiglia di Luigi Villamagna, il giovane studente vastese investito a Parigi.

Le più sentite condoglianze”. Anche dal primo cittadino dell’Aquila, è arrivato il cordoglio: “La municipalità e la città si stringono al dolore dei familiari dello studente tragicamente scomparso mentre si trovava a Parigi per il programma Erasmus. Un lutto che colpisce anche la comunità universitaria del nostro ateneo, dove si è laureato in Filosofia, a cui manifesto sentimenti di cordoglio e vicinanza”.

Caccia al colpevole

Nelle ultime ora è partita tra le strade di Parigi la caccia al pirata della strada che dopo aver investito il giovane 23enne non si è fermato per accertarsi delle sue condizioni e quindi soccorrerlo.

La tragedia è avvenuta a distanza di un anno da un altro incidente in cui, sempre a Parigi, una giovane italiana, Miriam Segato, fu travolta e uccisa il 14 giugno 2021 da due ragazze che erano a bordo di un monopattino elettrico.

