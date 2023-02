Eleonora Boi e Danilo Gallinari in attesa del secondo figlio

Eleonora Boi e Danilo Gallinari diventeranno nuovamente genitori. I due, infatti, hanno annunciato sui social di essere in attesa del loro secondo figlio. La giornalista ha posato insieme al marito sfoggiando il suo bellissimo pancione.

I due sono già genitori di Anastasia, che ha compiuto 2 anni a dicembre. Come già avvenuto per la sua prima gravidanza, la giornalista sportiva non ha documentato sui social il crescere del pancione ma ha aspettato un po’ nel dare la bella notizia. I due, infatti, hanno dato la notizia durante una vacanza in Messico.