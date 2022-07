Come sta Fedez dopo la visita di controllo in ospedale?

Il rapper Fedez, prima delle vacanze estive del mese di agosto, si è recato all’ospedale San Raffaele per un controllo di routine. Ecco come sta Fedez dopo la visita di controllo.

Fedez e l’operazione al San Raffaele

Fedez, famoso rapper e marito di Chiara Ferragni, si è recato all’ospedale San Raffaele di Milano per un controllo di routine dopo l’intervento. “ ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas – aveva scritto il rapper sui social a marzo 2022 Instagram – uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo”. Una scoperta che aveva costretto Fedez ad un importante intervento chirurgico durato 6 ore, che gli ha asportato anche una parte del pancreas.

Un periodo difficile per Fedez, sempre sostenuto in primo luogo dalla moglie Chiara Ferragni che non lo ha mai lasciato un attimo in tutti i momenti di difficoltà.

Fedez, visita di controllo in ospedale: come sta?

Nella visita di controllo fatta dopo mesi circa 4 mesi dall’operazione, il rapper ha fatto sapere via social che la visita di controllo è andata bene e ha voluto ringraziare ancora una volta il team di medici che lo sta seguendo guidato da Massimo Falconi.

