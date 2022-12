Elena Sofia Ricci e il marito Stefano Mainetti si sono lasciati: cos’è successo alla coppia

Elena Sofia Ricci e il marito Stefano Mainetti si sono lasciati. La notizia ha preso molti di sorpresa nel mondo dello spettacolo. I due erano sposati da ben 19 anni ed insieme hanno avuto anche una figlia. Il secondo addio per l’attrice in poco tempo.

Elena Sofia Ricci e il marito Stefano Mainetti si sono lasciati

Il matrimonio tra Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti è finito. La notizia della rottura della coppia è stata lanciata da Today attraverso una fonte molto vicina ai due.

I due era da tanto tempo che non si facevano vedere insieme in pubblico e già anche questo ha contribuito ad alimentare qualche gossip. Si tratta del secondo addio in poco tempo, visto che l’attrice ultimamente ha lasciato il ruolo di Suor Angela nella fiction “Che Dio ci aiuti”.

Cos’è successo alla coppia

La crisi della coppia è arrivata dopo ben 19 anni di matrimonio. Inoltre, i due hanno avuto anche una figlia di nome Maria che oggi ha 19 anni.

La prima figlia, Emma, Elena Sofia Ricci l’ha avuta da un’altra relazione avuta con Pino Quartullo, oggi 26 anni. Secondo la fonte che ha confessato la notizie, la coppia era già da qualche mese che si trovava in un periodo e in un rapporto burrascoso. La decisione di lasciarsi, inoltre, sarebbe arrivata anche di comune accordo, segno che le cose non andavano bene ed era chiaro ad entrambi. “A casa il confronto artistico è continuo.

Io la aiuto nella creazione dei personaggi, lei ascolta ripetutamente le mie musiche” aveva dichiarato nel 2019 Stefano Mainetti a Today parlando di Elena Sofia Ricci. Dunque, nel giro di due anni qualcosa si è inclinato e rotto nella coppia per arrivare a questa decisione così importante.

LEGGI ANCHE: Twitter down, problemi di accesso in tutto il mondo nell’applicazione social