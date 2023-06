TheBorderline, canale chiuso dopo l’incidente: “Moralmente impossibile proseguire”

TheBorderline, canale chiuso dopo l’incidente a Casal Palocco: “Moralmente impossibile proseguire il percorso. I nostri pensieri sono con Manuel”. Uno dei fondatori del canale, Matteo Di Pietro, è ora indagato per lesioni e omicidio stradale.

Chiuso il canale dei TheBorderline dopo l’incidente: “Moralmente impossibile proseguire”

A poco meno di una settimana dall’incidente, i TheBorderline chiedono scusa e chiudono definitivamente il canale. I giovani youtuber, che con le loro challenge avevano raccolto oltre 600mila iscritti, han scelto di terminare la propria esperienza sul web dopo lo scontro stradale che ha portato alla morte del piccolo Manuel. Mercoledì scorso un SUV Lamborghini guidato da uno dei fondatori del canale, Matteo Di Pietro, aveva travolto l’auto su cui viaggiava il bimbo di 5 anni, insieme a sua madre e alla sua sorellina di tre anni. Una tragedia che si è consumata nel bel mezzo di una delle loro challenge, durante la quale avrebbero dovuto passare 50 ore in auto senza mai scendere.

“I TheBorderline esprimono alla famiglia il massimo, sincero e più profondo dolore.” -spiega il gruppo nel video in cui annunciano la chiusura dell’attività- “Quanto accaduto ha lasciato tutti segnati con una profonda ferita. Nulla potrà mai più essere come prima. L’idea di TheBorderline era quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno spirito sano. La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso. Pertanto il gruppo TheBorderline interrompe ogni attività con quest’ultimo messaggio. Il nostro pensiero è solo per Manuel“.

Matteo Di Pietro indagato, accusato di lesioni e omicidio stradale

Il giovane alla guida dell’auto, Matteo Di Pietro è ora indagato per lesioni e omicidio stradale. Travolti da enormi polemiche e al centro di costante attenzione mediatica, i vari membri del gruppo hanno scelto di chiudere ogni canale social. Di Pietro, nello specifico, si sarebbe isolato nella sua casa a Viterbo. Nel frattempo la polizia continua a raccogliere testimonianze sull’accaduto, in particolare sul ruolo di una Mercedes nera guidata da una donna, presente al momento dello schianto. Secondo le persone presenti sul posto la Lamborghini dei TheBorderline si muoveva ad altissima velocità, molto superiore ai limiti imposti in zona. Gli inquirenti sospettano che Di Pietro possa aver superato la Mercedes prima di schiantarsi contro la Smart guidata dalla mamma di Manuel.