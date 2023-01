Libero e Virgilio ancora down: caselle email ancora fuori uso

Libero e Virgilio sono ancora down. Il disservizio va avanti da tre giorni, dal 23 gennaio, e ancora non si è risolto.

Virgilio e Libero ancora down

I servizi mail di Libero e Virgilo sono ancora fuori uso e la rabbia degli utenti non si placa. La scritta che appare a tutti coloro che in queste ore stanno provando ad aprire la propria casella di posta, è quindi sempre questa: “È stato identificato il problema, in corso di risoluzione, che è dovuto a un disservizio all’interno del nostro data center. […] Ti invitiamo pertanto a riprovare più tardi. Lo staff di Libero”.

Un problema ostico

Il problema, dunque, si sta rivelando ostico, più del previsto, anche se i tecnici del sistema avevano assicurato essere in via di risoluzione. “In 25 anni di servizio fedele agli utenti italiani, non ci è mai successo di restare off-line per così tanto tempo. Stiamo leggendo tutti i vostri messaggi, sappiamo che contate su di noi per comunicare, per questo stiamo correndo per ritornare online insieme quanto prima”, hanno fatto sapere Libero e Virgilio scusandosi con i propri utenti.

