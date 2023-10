Ludovica Pagani è la fidanzata di Stephan El Shaarawy, calciatore e attaccante della Roma. Vediamo qualcosa in più su di lei.

El Shaarawy, chi è la fidanzata

El Shaarawy ha una fidanzata: Ludovica Pagani. La ragazza è un’influencer e giornalista bergamasca di 27 anni, con oltre 3 milioni di follower su Instagram. I due sono usciti definitivamente allo scoperto e ormai si fanno fotografare alla luce del sole. Ludovica ha presentato per lavoro serie We Love Shopping, Gokarty su Sport Italia è stata spesso ospite a Quelli che Il Calcio, ma ha anche lavorato a Radio 105.

Esordi da giornalista

La fidanzata dell’attaccante della Roma ha iniziato la carriera di giornalista con la testata bergamasca Up. Da questa esperienza, poi, sono nate collaborazioni con Fashionchannel e Starwiss. Queste esperienze le hanno permesso di ottenere, poi, un incarico per Sportitalia. Conduce infatti in diretta sul canale il programma Fuori dal balcone.Nel 2016 è inoltre conduttrice della webserie We love shopping e del programma su Telelombardia Milanow.

Nel 2017 è più volte ospite al programma di Rai 2 Quelli che il calcio. Nel 2018 apre il suo canale su Youtube dove colleziona oltre 280 mila iscritti. Nel 2019, invece, conduce per Rds Next il programma Versus, al fianco di Giacomo Hawkman.

Ex fidanzato

Ludovica Pagani da giovane è stata fidanzata con Steven Basalari, imprenditore e proprietario di diversi locali notturni. I due si erano conosciuti proprio durante una serata in discoteca e decidono di continuare a frequentarsi. La loro relazione durerà però fino al 2020, quando la giornalista conosce poi Stephan El Shaarawy.

Curiosità

Tra le sue migliori amiche l’ereditiera Elettra Lamborghini.