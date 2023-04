È andata come è andata, l’ultimo singolo di Gazzelle: testo e video

Il mese di Aprile continua a regalare molte sorprese in campo musicale. Nelle ultime 24 ore sono state diffuse tante nuove canzoni, di cui ben sei dello stesso autore. Ecco allora l’ultimo singolo di Gazzelle, dal titolo È andata come è andata.

Un modo per pregustare il nuovo album, Dentro.

Dopo IDEM, ecco che torna su YouTube Gazzelle, presentando ben sei nuovi singoli che fanno parte del suo prossimo album, che si intitolerà Dentro. Tra questi c’è proprio È andata come è andata.

L’artista classe ’89 si racconta ancora una volta attraverso il suo stile inconfondibile, parlando del suo passato, dei suoi sentimenti e utilizzando un ritornello orecchiabile, difficile da dimenticare. Il 33enne, tramite le diverse immagini, riesce a rendere vivace e malinconico questo ultimo pezzo, dimostrando di voler confermare la sua creatività.

Di seguito il testo del brano:

Senti che buono questo odore di primaveraChe si appiccica alla schienaDentro ‘sta felpa che la guardo bene e non è miaCammino piano piano e intanto s’è fatta seraE casa nuova è tutta pienaDi cose che non butterò mai, ricordi come ginocchiateTue foto buttate un po’ qua e là che sembrano pezzi di antiquariatoScatole che non sistemerò, cazzate che non ho mai usatoE i sensi di colpa, sì, peròSoltanto per quello che non ti ho datoMa è andata come è andata, ahÈ andata come è andata, ah-ah

Senti che bello ‘sto casino che sento in strada

Sembra che sia dentro casa

Che c’è una macchina incastrata che non va via

Becco un’amica mia che ride a ogni mia risata

Forse è solo preoccupata

Come pensieri che non farei se non ci fossi mai stata

Senza pensare a come sarebbe se non ci fossi mai stata

Parti di me che non toglierò pure se il peggio è passato

Ogni canzone è un ricordo in più al posto di quelli che ho cancellato

Ma è andata come è andata, ah

È andata come è andata, ah-ah

È andata come è andata, ah, ah-ah

È andata come è andata, ah

Giornate buttate al vento, ma quel vento mi soffia dentro

E sento voci nella testa che non stanno zitte mai

Più strillo più non mi sento vorrei solo che tutto il tempo

Faccio quello in cui il cervello non è mai riuscito a togliermi dai guai

Ma è andata come è andata, ah-ah

È andata come è andata, ah-ah

È andata come è andata, ah, ah-ah

È andata come è andata, ah

Ma è andata come è andata, ah-ah

È andata come è andata, ah-ah