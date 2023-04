Occhiali da sole, l’ultimo singolo di Diodato: testo e video

Il panorama musicale italiano continua a mostrare tante nuove canzoni. Ad aggiungersi alle ultime uscite c’è Diodato con il suo ultimo singolo Occhiali da sole, che fa parte del disco “Così speciale” pubblicato nelle ultime settimane.

Un album di dieci brani completamente inediti.

Occhiali da sole, il testo dell’ultimo singolo di Diodato

Cantautore italiano classe ’81, Diodato è tornato alla grande presentando il disco Così speciale, che all’interno racchiude ben dieci canzoni, tra cui Occhiali da sole. Come ogni titolo inserito nell’album, tutte le canzoni rappresentano un “attimo di vita” dell’autore, il quale si racconta in dieci sfaccettature differenti. In questo ultimo singolo mette in contrapposizione le proprie aspettative con la realtà della vita. Spesso alcune scelte sembrano prendere la direzione sbagliata o completamente diversa da quello che ci si attende.

Occhiali da sole “rappresenta tutte quelle domande a cui forse non darai mai una risposta”.

Di seguito il testo del brano:

Mia madre è preoccupata, mi dice che non sa

Che fine farò a stare da solo in questa città

E ho visto quel mio amico con la sua famigliuola

Mi ha detto: “Amico, attento che il tempo vola

E la vita lo sai è una sola”

Ma io ancora in giro con chi è come me

A prenderci la notte pur sapendo che

Domani viene a chiederci perché

Ma si staremo a vedere

Ma con gli occhiali da sole in faccia per non fargli vedere

Cosa portiamo giù in fondo agli occhi

E vi offriremo da bere

E ad ogni vostro “Come stai?”

Risponderemo: “In fondo, dai, va tutto bene

Va tutto bеne”

Te la ricordi quella storia di noi chе invecchiavamo insieme

Due bei vecchietti davanti a un bel camino

Di cui è rimasto solo il fumo

Ma se anche tu ti senti come me

Raggiungimi stanotte, che ci importa se

Domani viene a chiederci perché

Ma si staremo a vedere

Ma con gli occhiali da sole in faccia per non fargli vedere

Cosa portiamo giù in fondo agli occhi

E vi offriremo da bere

E ad ogni vostro “Come stai?”

Risponderemo: “In fondo, dai, va tutto bene”

Ma si staremo a vedere

Ma con gli occhiali da sole in faccia per non fargli vedere

Cosa portiamo giù in fondo agli occhi

E vi offriremo da bere

E ad ogni vostro “Come stai?”

Risponderemo: “In fondo, dai, va tutto bene

Va tutto bene”

Il video della canzone