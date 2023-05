Dune 2: trama, uscita, cast e trailer ita con Timothée Chalamet

Dune 2 è il secondo capitolo con un cast che in parte si conferma e in altra parte si rinnova. Ecco quando è prevista l’uscita dopo la pubblicazione delle immagini con il primo trailer esclusivo del secondo film che presto arriverà al Cinema.

Dune 2: trama ed uscita

Dune – Parte Due uscirà al cinema l’1 novembre 2023, distribuito da Warner Bros. La trama si concentra sul “viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere”. Il film è prodotto da Mary Parent, Cale Boyter, Denis Villeneuve, Tanya Lapointe e Patrick McCormick. I produttori esecutivi sono Josh Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt, Kim Herbert, con Kevin J. Anderson in veste di consulente creativo

Dune 2: il cast

Nel cast ci saranno i due protagonisti assoluti, come Timothée Chalamet, nel ruolo del predestinato Paul Atreides, ma anche la misteriosa Zendaya, Stellan Skarsgård, Javier Bardem. A loro si uniscono Florence Pugh (Midsommar), Austin Butler (Elvis), Léa Seydoux (No time to die), Tim Blake Nelson (La fiera delle illusioni) e Christopher Walken (Il cacciatore). Poi, ci sono Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Charlotte Rampling.

Trailer ita con Timothée Chalamet