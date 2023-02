Donzelli su Cospito attacca i deputati del Pd: ecco le sue parole e le reazioni alla Camera

Donzelli ha utilizzato il caso Cospito per attaccare il Partito Democratico. Le parole del deputato di Fratelli d’Italia sono arrivate alla Camera. Tante sono state le polemiche politiche a seguito del suo intervento.

Donzelli su Cospito attacca i deputati del Pd

Giovanni Donzelli è il deputato di Fratelli d’Italia e in un suo discorso alla Camera ha parlato del caso Alfredo Cospito, l’anarchico che con lo sciopero della fame sta cercando di uscire dal 41-bis in cui è detenuto. Parole forti utilizzate anche per attaccare il Partito Democratico. Tante polemiche politiche e non solo dopo le sue parole alla Camera.

Ecco le sue parole e le reazioni alla Camera

Dure e dirette le parole di Donzelli su Cospito definito “un influencer che la mafia sta utilizzando per far cedere lo Stato sul 41 bis. E’ un terrorista e lo rivendicava con orgoglio dal carcere”. Poi, è arrivato anche l’attacco a 4 deputati del Pd: “Dai documenti che si trovano al ministero della Giustizia, Francesco Di Maio del clan dei casalesi diceva, incontrando Cospito: ‘Pezzetto dopo pezzetto si arriverà al risultato’, che sarebbe l’abolizione del 41 bis. Cospito rispondeva: ‘Dev’essere una lotta contro il 41 bis, per me siamo tutti uguali’. Ma lo stesso giorno, il 12 gennaio 2023, mentre parlava con i mafiosi, Cospito incontrava anche i parlamentari Serracchiani, Verini, Lai e Orlando, che andavano a incoraggiarlo nella battaglia. Allora io voglio sapere se la sinistra sta dalla parte dello Stato o dei terroristi”.

Poi, ecco le reazioni alle parole di Donzelli. “Ammettere un errore e chiedere scusa a volte è una prova di forza“, ha detto Vittoria Baldino (M5s). “Ogni tanto a qualcuno parte la frizione, può capitare – ha dichiarato il renziano Roberto Giachetti – uno mantiene il punto politico e dice, ‘nella parte finale ho mi è partita la frizione'”.

“Ne può uscire solo se chiede scusa. Ha detto una sciocchezza offendendo la memoria di chi ha contrastato con forza la mafia”, ha aggiunto Angelo Bonelli. “Manifestiamo la nostra solidarietà ai deputati Pd chiamati in causa“, ha detto Benedetto Della Vedova. “L’aula di oggi era chiamata in modo unanime ad approvare la proposta di legge istitutiva della commissione Antimafia. Su questo pensiamo che ci debba essere unità. Questa unità è stata insozzata dalle parole di Donzelli, che sono gravissime e hanno contenuto e carattere di rilevanza penale. Visto che Donzelli ha importanti ruoli istituzionali, ci chiediamo se questa sia la posizione del presidente Meloni. Chiediamo alla presidente Meloni di prendere una posizione chiara. Ci dica la presidente Meloni se la pensa allo stesso modo”. Così Debora Serracchiani, in un punto stampa fuori da palazzo Montecitorio.

