Kivanc Tatlitug, chi è l’attore protagonista de La ragazza e l’ufficiale: vita privata, carriera, moglie

Chi è Kivanc Tatlitug, attore protagonista della serie turca La ragazza e l’ufficiale. Ex giocatore di pallacanestro, ha recitato in molte fiction turche che han trovato successo anche in Italia. Scopriamo qualche dettaglio in più sul suo conto.

Chi è Kivanc Tatlitug, attore protagonista de La ragazza e l’ufficiale: vita privata, carriera

Nato ad Adana il 27 ottobre 1983, Kivanc Tatlitug ha 39 anni ed è un attore turco, noto in Italia per i suoi ruoli in molte apprezzate serie televisive tra cui La ragazza e l’ufficiale. È infatti lui a dare il volto al protagonista del serial, l’ufficiale Kurt Seyit Eminof. Cosa sappiamo della sua carriera artistica? Inizialmente Tatlitug si era costruito una carriera agonistica nella pallacanestro, disciplina per la quale era molto portato. Ha giocato per l’Ulkerspor, per il Besiktas e per il Fenerbache ma è stato poi costretto ad interrompere la sua carriera da cestista per un brutto infortunio.

Messo da parte il basket, Kivanc Tatlitug si avvicina al mondo della moda. Viene ingaggiato da un’agenzia di modelli e vince il titolo di Best model of the world nel 2001. In seguito comincia a trovare sempre più spazio sul piccolo schermo grazie al suo ruolo nel serial Gumus, diventando negli anni uno dei volti più amati della tv turca. Nel corso della sua carriera ha recitato anche in diversi film turchi e in molte serie che han trovato successo anche in Italia. Oltre a La ragazza e l’ufficiale ricordiamo Brave and Beautiful, su Canale 5 nel 2021 e 2022, la serie Netflix Yakamoz S-245, e la versione turca de I Soprano, Aile.

Vita privata: moglie, figli, fratelli

Di origini albanesi e bosniache, Kivanc Tatlitug ha quattro fratelli: Tugay, İpek, Cem e Melisa. L’attore è sposato con la stilista e designer Başak Dizer, sua moglie dal 19 febbraio 2016. Dal loro amore è nato un figlio nel 2022, il piccolo Kurt Efe. Ad oggi la coppia sembra sia ancora solidissima, sebbene alcune voci non confermate parlino di una possibile frattura causata dall’infedeltà dell’attore. È possibile seguire la carriera e la vita privata di Tatlitug sul suo profilo Instagram, che ad oggi conta oltre 4.3 milioni di follower.