Energia al futuro: il caso NWG

Dal 2022 il settore energetico ha vissuto una rivoluzione con prezzi in altalena e il consolidarsi delle opzioni per la sostenibilità e rinnovabili. Il caso NWG Energia

Nell’estate 2022 il prezzo dell’energia raggiungeva i propri massimi; da allora, fortunatamente, si è registrata un’inversione di questa dinamica e abbiamo assistito una discesa costante che ha dimezzato il costo delle bollette rispetto a un anno fa.

Eppure una tendenza non sembra aver subito cambi di direzione, anzi sembra essersi consolidata. Vuoi per una sempre più diffusa e profonda sensibilità nei confronti dell’ambiente e della sostenibilità dei nostri stili di vita, vuoi per scelte di sistema che sempre più devono privilegiare opzioni alternative rispetto ai combustibili fossili, anzitutto per preservare l’autonomia energetica del Paese sottraendolo ai rischi dell’instabilità geopolitica, si è ampliato il mercato delle rinnovabili.

Una significativa evoluzione del settore energetico

Questo scenario ha prodotto una significativa evoluzione del settore energetico sia dal punto di vista delle strategie e dei processi, sia da quello dell’opzione per la sostenibilità. Si è infatti consolidata una realtà, già presente e in costante evoluzione, che può annoverare aziende in prima linea nel portare e implementare best practices nel campo della produzione e della distribuzione di energia.

NWG Energia, una vision aziendale per la quale responsabilità, sostenibilità e futuro sono concetti strettamente connessi

Come NWG Energia, un’azienda trader di energia che sin dalla sua nascita nel 2014, da statuto, si impegna a fornire esclusivamente energia proveniente da fonti 100% rinnovabili, in ragione di una vision aziendale per la quale responsabilità, sostenibilità e futuro sono concetti strettamente connessi, e a posizionarsi quale reale alternativa per chi cerca energia per la propria casa a impatto zero, in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica e quelli nazionali di transizione ecologica.

Massimo Casullo: “Siamo la prima e unica azienda che, fin dalle sue origini, ha aderito ad un nuovo modello aziendale”

Come sostiene il suo Presidente Massimo Casullo: “Siamo la prima e unica azienda che, fin dalle sue origini, ha aderito ad un nuovo modello aziendale, ovvero una società impegnata da statuto a perseguire scopi sociali e ambientali. Per noi il bene del pianeta viene prima del business, questo è quello che ci ispira e ci ha sempre guidato.” Nel 2016 NWG Energia è stata una delle prime aziende del settore energetico a diventare Società Benefit e quindi impegnata da statuto a perseguire scopi ambientali e sociali, oltre a quelli economici. Nello stesso anno ha ottenuto la certificazione B-Corp.

Nel 2019, in occasione di COP25 a Madrid, NWG Energia assieme ad altre 490 B Corp ha presentato Net Zero 2030. L’iniziativa rientra nel programma Race to Zero delle Nazioni Unite che ha l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2030, con 20 anni di anticipo quindi rispetto all’Accordo di Parigi, e di operare alla progressiva evoluzione del proprio modello di business verso un’economia a zero emissioni di gas serra per limitare il riscaldamento globale.

L’azienda ha effettuato scelte coerenti con i propri valori e impegni non solo attraverso l’offerta di energia esclusivamente coperta da Garanzie di Origine ma anche con l’esclusione del mercato del gas fin dalla sua costituzione. Questo ha consentito di abbattere le emissioni e di chiudere il 2022 con circa 1390 tonnellate equivalenti di CO2 su una base clienti di circa 100.000 unità.