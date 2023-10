Travaglio condannato a pagare Renzi per il caso Open: “Deve darmi 80mila euro”

Travaglio è stato condannato a pagare Matteo Renzi dopo le accuse per diffamazione mosse dallo stesso senatore di Italia Viva. A riportare la notizia nelle scorse ore è stato Il Riformista, il giornale diretto dallo stesso Renzi.

Travaglio condannato a pagare Renzi per il caso Open

Marco Travaglio e Il Fatto Quotidiano sono stati condannati a pagare il leader di Italia Vivia Matteo Renzi. . Il Riformista, quotidiano diretto dallo stesso Renzi, ha scritto che gli articoli del Fatto Quotidiano oggetto della querela per diffamazione sono 51, quasi tutti a firma di Travaglio. Nella sentenza si legge che “alla luce delle modalità stesse dell’illecito (ripetizione delle condotte ed univocità delle stesse), possa ravvisarsi in capo al direttore responsabile Marco Travaglio la sussistenza dell’elemento dolo, che sotto il profilo soggettivo va a connotare l’offesa all’onore ed all’identità personale di Matteo Renzi.”

Il leader di Italia Vivia: “Deve darmi 80mila euro”

“La nostra giornata inizia con la ufficializzazione della condanna di Marco Travaglio a pagare ottantamila euro, più le spese e gli interessi, per avermi ripetutamente diffamato”, scrive il senatore, leader di Italia Viva.

“Per anni ho subito in silenzio, sbagliando. La condanna di oggi non azzera le sofferenze per il passato ma pone una domanda agli addetti ai lavori della comunicazione: come può un diffamatore seriale che ha una collezione record di condanne continuare a fare la morale agli altri tutti i giorni in TV? Mistero”, prosegue Renzi. “Intanto un pensiero alla mia famiglia che ha dovuto subire il peso di tutte le infamie e a tutti gli amici che non ci hanno mai abbandonato”, aggiunge Renzi.