Papa Francesco: “Guerra Russia-Ucraina è Guerra Mondiale”

Nel corso del suo viaggio in Kazakistan, Papa Francesco ha parlato in maniera chiara sulla guerra in Ucraina. “È davvero un errore considerare la guerra in Ucraina come un conflitto armato che riguardi solamente Mosca e Kiev – ha infatti affermato a riguardo il Santo padre, lanciando un allarme anche alle cancellerie europee e mondiali – e credo sia un errore pensare che sia un film di cowboy dove ci sono buoni e cattivi.

Non si tratta, infatti, di una guerra tra Russia e Ucraina e basta. No: questa è una guerra mondiale”.