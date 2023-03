Dantedì 2023, si festeggia il sommo poeta Alighieri: perché cade il 25 marzo e gli eventi in tutta Italia

Dantedì 2023: il 25 marzo è il giorno in cui si ricorda e si festeggia il sommo poeta Alighieri. In tutta Italia e in diverse città italiane sono organizzati eventi e manifestazioni per approfondire temi e vita del poeta.

Dantedì 2023, si festeggia il sommo poeta Alighieri

Il 25 marzo è il Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. La scelta del 25 marzo non è casuale e sul sito dei beniculturali del Governo viene spiegata chiaramente il significato della scelta di questo giorno: “La data è quella che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia, ed è l’occasione per ricordare in tutta Italia e nel mondo il genio di Dante, con tante iniziative, anche on line, organizzate dalle scuole, dagli studenti e dalle istituzioni culturali”.

Gli eventi in tutta Italia

Sono tanti gli eventi organizzati in diverse città italiane in questo giorno. Eccone alcune: la Società Dante Alighieri di Bitonto in Puglia, si è costituito il “Comitato per il Dantedì 2023”, che propone di organizzare la “Settimana dantesca (23 – 30 marzo)” durante la quale si svolgeranno in città varie iniziative culturali. Il Comitato di Bergamo della Società Dante Alighieri ha avviato una collaborazione con l’associazione bresciana Siccomedante, per organizzare il “Festival Dantesco”, nell’ambito del progetto “Fronteggiar bresciani e bergamaschi”. A Ravenna “Rinascimento Poetico” e il “Centro Dantesco” hanno indetto il Premio Letterario “L’Alloro di Dante” Edizione 2023, Concorso Nazionale -Internazionale di Poesia, la cui premiazione si svolgerà nella Basilica di San Francesco di Ravenna, dove Dante è sepolto. Rai Cinema questo Sabato a Firenze lancerà un progetto multipiattaforma sulla Divina Commedia: un gioco online all’interno del suo metaverso, The Nemesis, con il player nelle vesti di Dante in una selva oscura immersiva.

