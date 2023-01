Disney Plus, le novità di Febbraio 2023: tutti i film e le serie in arrivo

Disney Plus, tutte le novità di Febbraio 2023: quali sono i film e le serie in arrivo nei prossimi giorni? Tanti intriganti nuovi arrivi nelle prossime settimane, primo tra tutti Black Panther: Wakanda Forever: quando sarà disponibile in streaming?

Disney Plus, le principali novità di Febbraio 2023: quando esce Wakanda Forever?

Febbraio si avvicina insieme ad un mare di novità per gli abbonati a Disney Plus. Il pezzo grosso è senz’altro Black Panther: Wakanda Forever, nei cinema dallo scorso novembre pur senza il compianto Chadwick Boseman nel ruolo di T’Challa. Il secondo capitolo della saga cinematografica Marvel dedicata a Pantera Nera sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Disney a partire dal 1 febbraio 2023.

Tornano inoltre The Greath North, sitcom animata ambientata in Alaska alla sua terza stagione, e la serie mistery The Hardy Boys, ispirata all’omonima serie di romanzi, rispettivamente il primo e l’8 febbraio. A fine mese ci sono un altro paio di graditi ritorno, con la sesta stagione di 9-1-1 e la seconda di La famiglia Proud: Più forte e orgogliosa, sequel dell’amata serie animata dei primi anni Duemila.

Tutte i film e le serie in uscita, elenco e date

Ecco l’elenco completo di tutti i prodotti targati Disney Plus in uscita a febbraio, data per data: