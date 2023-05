Anime perse, l’ultimo singolo di Motta: testo e video

Prima di concludere questo mese prolifico, è giusto soffermarsi sulle ultime novità del panorama musicale italiano. Arriva Anime perse, il nuovo singolo di Motta.

Il cantante toscano torna così a raccontarsi.

Anime perse, il testo dell’ultimo singolo di Motta

Le ultime 24 ore hanno regalato moltissimi brani, tra cui quello di Francesco Motta (in arte Motta), cantante classe ’86, tornato con il suo ultimo singolo, dal titolo Anime perse.

A distanza di due anni dall’ultimo disco (Semplice), l’artista 36enne torna a far sentire la sua voce con un brano che racconta di due anime “perse” all’interno di un rapporto. Un amore “tossico e sbagliato”, che cerca di trovare la giusta via. Un sound malinconico che richiama le note del cantautore, che vuole trasportare ogni ascoltatore nel suo viaggio.

Il pezzo non è altro che un anticipo del suo prossimo album. Intanto i fan potranno godersi il tour, annunciato proprio nei giorni scorsi.

Di seguito il testo del brano:

Il suo cuore era di pietra, lavorava poche ore

Tagliava l’anima a mestiere, come poeta e traditore

La sua luna era diversa e diverso anche il destino

Lei amava e poi giocava con l’amore

Per nascondersi in un pianto e poi svegliarsi in un respiro

Camminavano insieme senza parlare

Due anime perse nella stessa paura di riuscire ad amare come fosse amore

Lui scappava dai suoi occhi inseguеndo le parole

Di una vita da imbrogliare comе un bravo giocatore

Lei parlava con i cani come fossero persone

Poi guardando uno sorrise, quasi come fosse amore

Camminavano insieme senza parlare

Due anime perse nella stessa paura di riuscire ad amare come fosse amore

Si sdraiarono a terra come dentro a un temporale

In un nuovo destino, con la stessa paura di riuscire ad amare

Di riuscire ad amare

Il video della canzone