Ascolti in radio, conduce la classifica Annalisa: le prime 20 posizioni

Il panorama musicale, italiano e non, presenta un quadro ricco di nuove canzoni. Tra singoli e pezzi “confermati”, ecco allora la classifica degli ascolti in radio. Annalisa è in vetta, seguono tanti altri artisti, anche stranieri.

Di seguito i primi 20 posti.

Classifica ascolti in radio: c’è una new entry

Il 2023 è stato un anno intenso per le nuove pubblicazioni e non può fare altro che aumentare il suo valore, dato che non sono passati nemmeno cinque mesi. Eppure di nuovi singoli ce ne sono tantissimi, molti di questi tanto validi da essere inseriti da subito nella top 10 o, addirittura, nei primi posti.

Le canzoni più passate nelle varie frequenze in radio dimostrano dunque quanto riscontro ci sia stato con i vari ascoltatori. Di seguito, allora, i primi 20 posti:

Mon Amour di Annalisa (=) Eyes Closed di Ed Sheeran (=) Un briciolo di allegria di Blanco e Mina (=) Viaggio intorno al sole di Tommaso Paradiso (+1) DNA di Sophie and the Giants (-1) Substitution di Purple Disco Machine (+1) Riderai di Ligabue (+8) Destinazione mare di Tiziano Ferro (+1) Coca zero dei Pinguini Tattici Nucleari (-3) Baby Don’t Hurt Me di David Guetta (+3) Mezzo mondo di Emma (-3) L’unica cosa che vuoi dei Boomdabash (-2) Chemical di Post Malone (+3) Non litighiamo più di Rocco Hunt (=) Bailar contigo dei Black Eyed Peas (-4) Italodisco dei The Kolors (+6) Due rose dei Tiromancino (-5) Fragole di Achille Lauro e Rosa Villain (new entry) Claude di Ladada (+5) Un buon inizio di Laura Pausini (-3)

Come si evince dalla folta lista, alcuni brani (come i primi tre) non sono stati scalfiti dai nuovi arrivati, rimanendo nella loro posizione e confermandosi come pezzi più ascoltati. Tra le outsider compare Fragole di Achille Lauro e Rosa Villain, canzone che vanta anche una rilevante scalata. A qualche posizione di distanza ci sono anche Mr. Rain e sangiovanni con La fine del mondo.

Numeri elevati, che dimostrano quanto la musica stia producendo.