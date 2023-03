Laura Pausini e il world tour 2023: annunciate tappe e date

Il periodo tanto atteso è arrivato ed ecco che anche Laura Pausini annuncia il suo world tour 2023, un autentico viaggio tra Italia, Europa e America. La cantautrice classe ’74 ha reso pubbliche le date e le tappe dei prossimi concerti.

Tutto avrà inizio l’8 Dicembre 2023.

World Tour 2023, Laura Pausini annuncia le date

Dopo Tommaso Paradiso, anche Laura Pausini ha annunciato le date del suo nuovo tour, un viaggio musicale tra Italia, Europa e Stati Uniti d’America, così da portare le proprie note in giro per il mondo.

Negli ultimi giorni la cantante 48enne ha fatto parlare già di sé, grazie al matrimonio con Paolo Carta. Ne ha poi approfittato per condividere con i suoi fan le date dei suoi nuovi concerti. Si comincerà l’8 Dicembre 2023 a Rimini, per concludere il 6 Aprile 2024 a New York. Quasi 4 mesi di musica in giro per il mondo.

Per l’occasione Laura Pausini porterà molti dei suoi brani più conosciuti, insieme ad una nuova canzone dal titolo Un Buon Inizio, che ha visto la luce grazie alla produzione di Paolo Carta e Simon Says e al lavoro di scrittura di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Giorgio Pesenti, Marco Paganelli e la stessa Laura Pausini.

Di seguito le date e le tappe in programma:

ITALIA

8 Dicembre 2023, Stadium, Rimini

12 Dicembre 2023, Palazzo dello Sport, Roma

19 Dicembre 2023, PalaUnical, Mantova

22 Dicembre 2023, Mandela Forum, Firenze

26 Dicembre 2023, Palasele, Eboli

29 Dicembre 2023, PalaFlorio, Bari

6 Gennaio 2024, Arena Spettacoli, Fiera di Padova

9 Gennaio 2024, Unipol Arena, Casalecchio di Reno

12 Gennaio 2024, Pala Alpitour, Torino

15 Gennaio 2024, Sparkasse Arena, Bolzano

17 Gennaio 2024, Mediolanum Forum, Assago

EUROPA

27 Gennaio 2024, Madrid (Spagna), WIZINK CENTER

29 Gennaio 2024, Barcellona (Spagna), PALAU ST JORDI

3 Febbraio 2024, Lisbona (Portogallo), ALTICE ARENA

10 Febbraio 2024, Bruxelles (Belgio), Forest National

12 Febbraio 2024, Parigi (Francia), Accor ARENA

15 Febbraio 2024, Zurigo (Svizzera), Hallenstadion

16 Febbraio 2024, Stoccarda (Germania), Schleyer Halle

AMERICA

28 febbraio 2024, Buenos Aires (Argentina), Movistar Arena

2 marzo 2024, Sao Paulo (Brasile), Espao Unimed

6 marzo 2024, Lima (Perù), Esplanada Unalm

8 marzo 2024, Quito (Ecuador), Coliseo RUMIÑAHUI

10 marzo 2024, Bogota (Colombia), Movistar Arena

16 marzo 2024, Mexico Df (Messico), Arena CDMX

18 marzo 2024, Monterrey (Messico), Arena MONTERREY

21 marzo 2024, Houston (Texas), SMART FINANCIAL CENTRE

23 marzo 2024, Los Angeles (California), Youtube Theater

28 marzo 2024, Orlando (Florida), DR. PHILLIPS CENTER

30 marzo 2024, Miami (Florida), Miami Dave Arena

4 aprila 2024, Chicago (Illinois), Rosemont Theater

6 aprile 2024, New York, Madison Square Garden

C’è molta curiosità per questo super tour di Laura Pausini che ha voglia di ricominciare, dopo una lunga attesa (l’ultima volta in tour è stata nel 2019). Tra tappe europee e sudamericane ci sarà da divertirsi.