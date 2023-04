Diletta Leotta fa discutere: “Ti puoi innamorare di una persona senza un conto in banca cospicuo”

Spesso sulla bocca di molti, il nome di Diletta Leotta risuona anche nelle ultime ore. La conduttrice ha fatto discutere dopo delle dichiarazioni rilasciate in radio, facendo partire una polemica su Twitter.

La 31enne di Catania ha affermato che ci si innamora a prescindere da quanto si guadagna.

Diletta Leotta e la frase detta in radio

Dalla sfera professionale a quella privata, spesso si parla di Diletta Leotta, che fa ormai coppia fissa con Loris Karius, calciatore in forza al Newcastle United, in Premier League. La conduttrice – televisiva e radiofonica – ha causato un’accesa discussione dopo aver rilasciato una dichiarazione durante il suo programma in radio.

Le sue parole sono state oggetto di discussione:

“Magari ti puoi innamorare davvero di una persona diversa, diversissima da te, e senza un conto in banca cospicuo“.

Ciò che ha affermato in radio è senza dubbio giusto, ma la 31enne è stata accusata di essere ipocrita, visto che il suo attuale fidanzato non ha di certo uno stipendio “basso”.

In più anche i suoi ex, ovvero Matteo Mammi, Daniele Scardina e Kan Yaman (con il quale era in procinto di sposarsi), non si possono definire uomini con problemi economici. Per questo su Twitter è stata aspramente criticata, accusata di aver rilasciato delle dichiarazioni infelici.

Loris Karius – attuale fidanzato e futuro papà – vanta ben 20 milioni di euro ricevuti dal Liverpool, più 1,2 mlioni di euro che percepisce dal Newcastle. Cifre non proprio basse e che in pochi possono permettersi. A questo salario si aggiunge l’ottimo compenso che anche la conduttrice riceve. Insomma una coppia che non ha problemi di natura economica.

I due, innamoratissimi, sono pronti a diventari genitori di una splendida bambina e non vedono l’ora di poterla abbracciare e ampliare il proprio nido d’amore.

