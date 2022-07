MCU Fase 5, annunciati tutti nuovi film e serie tv: la lista completa

MCU, si passa alla Fase 5: annunciati tutti i nuovi film e serie tv del prossimo capitolo del franchise. Con l’uscita di Black Panther 2 – Wakanda Forever si chiuderà la quarta fase dell’universo cinematografico Marvel. Ecco tutti i nuovi progetti del più amato mondo supereroistico, in arrivo al cinema e in streaming.

MCU, al via la Fase 5: annunciati i nuovi film e serie tv, lista completa

La Marvel non si ferma e continua ad annunciare una marea di novità per i prossimi anni.

In occasione del Comic-con Internazionale di San Diego 2022, è stata svelata la timeline della Fase 5 e alcune piccole anticipazioni sulla Fase 6. Dopo aver svelato il primo teaser trailer per Black Panther 2, il capo degli studi Marvel Kevin Faige ha infatti confermato che il secondo film dedicato al Regno di Wakanda chiuderà ufficialmente la Fase 4 dell’MCU.

Ecco la lista completa, in ordine cronologico, dei prossimi titoli ambientati nell’universo cinematografico Marvel:

Ant-Man and the Wasp Quantumania – 17 febbraio 2023

17 febbraio 2023 Secret Invasion (Serie Tv) – Data non disponibile, primavera 2023

(Serie Tv) – Data non disponibile, primavera 2023 Guardians of the Galaxy Vol. 3 – 5 maggio 2023

5 maggio 2023 Echo (Serie Tv) – Data non disponibile, estate 2023

(Serie Tv) – Data non disponibile, estate 2023 Loki: Stagione 2 (Serie Tv) – Data non disponibile, estate 2023

(Serie Tv) – Data non disponibile, estate 2023 The Marvels – 28 luglio 2023

28 luglio 2023 Blade – 3 novembre 2023

3 novembre 2023 Ironheart (Serie Tv) – Data non disponibile, autunno 2023

(Serie Tv) – Data non disponibile, autunno 2023 Agatha: Coven of Chaos (Serie Tv) – Data non disponibile, inverno 2023/24

(Serie Tv) – Data non disponibile, inverno 2023/24 Daredevil: Born Again (Serie Tv) – Data non disponibile, primavera 2024

(Serie Tv) – Data non disponibile, primavera 2024 Captain America: New World Order – 3 maggio 2024

3 maggio 2024 Thunderbolts – 26 luglio 2024

Cosa succederà nella Fase 6? Le anticipazioni sul futuro degli Avengers

Faige ha condiviso anche qualche piccolo assaggio sui primi progetti legati alla Fase 6 dell’MCU. Secondo il capo degli studi Marvel, avrà inizio l’8 novembre 2024, con il grande ritorno sul grande schermo dei Fantastici Quattro. A chiudere il sesto capitolo della saga saranno Avengers: The Kang Dinasty, atteso per il 2 maggio 2025, e Avengers: Secret Wars, al cinema il 7 novembre 2025. Questo nuovo “scontro finale” in due parti chiuderà l’arco noto come The Multiverse Saga.