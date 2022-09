Diletta Leotta a Scherzi a Parte: il video del sua caduta in studio fa il giro del web

Diletta Leotta a Scherzi a Parte è stata prima invitata come ospite speciale e poi è stata vittima di uno scherzo in diretta.

Diletta Leotta a Scherzi a Parte è stata prima complice e poi vittima di uno scherzo. Tuttavia, a diventare virale sui social è stata la sua caduta in studio. Il filmato di pochi secondi è diventato virale sul web con tanti commenti ironici e meme creati ad hoc.

Diletta Leotta a Scherzi a Parte

Diletta Leotta è stata tra i protagonisti della seconda puntata di “Scherzi a parte“. Inizialmente era stata chiamata come complice nello scherzo all’amico Daniele Battaglia, ma la conduttrice è stata, in realtà, vittima di un contro scherzo in diretta, organizzato dalla trasmissione condotta da Enrico Papi con l’aiuto dello stesso Battaglia.

Conscio che nella casa di Leotta ci sarebbero state delle telecamere nascoste, lo speaker ammette di aver sottratto illegalmente cinque milioni di euro. “Ma cosa stai dicendo? Hai visto troppe serie televisive“, commenta la presentatrice, invitando il collega di Radio 105 a stare zitto.

Leotta è pure costretta a prendere i filmati che lo inchiodano e a portarli al fantomatico capo della banda. “Vi odio, è stato tremendo”, commenta la conduttrice, dopo che le viene svelata la verità.

Il video del sua caduta in studio fa il giro del web

Più che lo scherzo alla conduttrice, a fare il giro del web è stato il video di pochi secondi che vede la Leotta scivolare e cadere per terra. Il filmato è diventato virale tra l’ironia ed i commenti divertenti sui social.

LEGGI ANCHE: Diletta Leotta e Giacomo Cavalli si mostrano insieme sui social: la prima foto pubblicata in vacanza