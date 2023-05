Di cosa parla Tattoo, testo e traduzione della canzone di Loreen all’Eurovision

Di cosa parla Tattoo di Loreen, testo e traduzione della canzone vincitrice dell’Eurovision 2023. Scopriamo il significato dei versi del brano della cantante svedese, per due volte vittoriosa alla kermesse europea: “”.

Di cosa parla Tattoo di Loreen, canzone vincitrice dell’Eurovision 2023: testo, traduzione e significato

La Svezia ha travolto l’Eurovision Song Contest 2023 grazie a Loreen, che con un punteggio di 583 ottiene la sua seconda vittoria con Tattoo. La superfavorita ha rispettato le attese regalando al suo paese il settimo titolo nella storia della kermesse musicale europea. Ma di cosa parla esattamente il suo brano? Intervistata dalla rivista britannica NME, Loreen ha spiegato che si tratta di una canzone che parla d’amore, di come accettarne anche le realtà più dolorose e difficili sia l’unico modo per apprezzarlo appieno: “È una canzone d’amore e lascio che tutti la interpretino a modo loro. Ma quel che sto cercando di trasmettere è che come non c’è il giorno senza la notte, non c’è amore senza il suo opposto. È tutto necessario. Tendiamo a credere che il giardino del vicino sia sempre più verde, ma se si vuole provare un amore profondo e autentico bisogna essere consapevoli che ci saranno anche difficoltà. Non si può fuggire nel momento in cui comincia a fare un po’ male”.

Tattoo, il testo completo tradotto

Non voglio andare

Ma baby sappiamo entrambi

Non è il nostro momento

È tempo di dire addio

Finché non ci incontreremo di nuovo

Perché questa non è la fine

Verrà un giorno

Quando troveremo la nostra strada

I violini suoneranno e gli angeli piangeranno

Quando le stelle si allineeranno, io ci sarò

No, non mi importa di tutti loro

Perché tutto ciò che voglio è essere amata

E tutto ciò che mi interessa sei tu

Sei attaccato a me come un tatuaggio

Non mi importa del dolore

Camminerò attraverso il fuoco e la pioggia

Solo per avvicinarmi a te

Sei attaccato a me come un tatuaggio

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Lascio i capelli sciolti

Mi sto rilassando

Hai il mio cuore in mano

Non perderlo amico mio

È tutto ciò che ho

I violini suonano e gli angeli piangono

Quando le stelle si allineeranno, io ci sarò

No, non mi importa di tutti loro

Perché tutto ciò che voglio è essere amata

E l’unica cosa che mi interessa sei tu

Sei attaccato a me come un tatuaggio

Non mi importa del dolore

Camminerò attraverso il fuoco e la pioggia

Solo per avvicinarmi a te

Sei attaccato a me come un tatuaggio

Non mi importa di tutti

Perché tutto ciò che voglio è essere amato

E tutto ciò che mi interessa sei tu

Sei attaccato a me come un tatuaggio

Non mi importa del dolore

Camminerò attraverso il fuoco e la pioggia

Solo per avvicinarmi a te

Sei attaccato a me come un tatuaggio

Mi interessa solo l’amore

Oh oh oh

Tutto ciò che mi interessa è l’amore

Sei attaccato a me come un tatuaggio