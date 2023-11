Oroscopo Settimanale Branko 13-19 novembre, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, previsioni dal 13 al 19 novembre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi freddi giorni d’autunno? Come si evolverà l’influenza degli astri nella prossima settimana? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale 13 al 19 novembre, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Quali novità e quanti cambiamenti ci aspettano in questi freddi giorni di novembre? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 13 al 19 novembre.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 13-19 novembre

I nati nell’Ariete dovranno espandere un po’ i propri orizzonti. Siete rinchiusi nella vostra scatola da fin troppo tempo, incastrati nella monotonia quotidiana. Cercate di dare una svolta alle vostre giornate con qualche stimolo, anche prendendovi qualche responsabilità in più. Rigettate la stagnazione, lasciatevi guidare dalle stelle verso un percorso di crescita e mutamento.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 13-19 novembre

Si apre un periodo avvincente per i nati nel Toro. Nei prossimi giorni non avrete un attimo di tregua, le stelle non faranno altro che mettere alla prova la vostra tempra, sia sul lavoro che nella vita privata. Non cedete di fronte alle sfide sul vostro cammino, anche armandovi di un po’ della vostra tipica testardaggine. Ne varrà la pena a lungo termine, soprattutto per chi ha obiettivi ambiziosi.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 13-19 novembre

Occhio a non esagerare, cari nati nei Gemelli. Tendete ad ignorare i vostri limiti e gli avvertimenti altrui, convinti di sapere sempre cosa è meglio. Il consiglio degli astri è quello di aprire la mente: non fatevi accecare dall’orgoglio, rischiate di ritrovarvi senza fiato. Un pizzico di modestia in più vi aiuterà ad evitare ostacoli altrimenti invisibili ai vostri occhi superbi.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 13-19 novembre

Alleanze inaspettate insaporiscono la settimana dei nati nel Cancro. Avete molto a cui pensare in questo periodo e ben poco tempo per perfezionare le vostre mosse. Non potete proseguire da soli e sperare di ottenere risultati adeguati ai vostri standard. Cercate di dividere il carico, anche a costo di lavorare al fianco di qualcuno che non vi sta troppo a genio. In amore, non siate troppo severi con voi stessi.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 13-19 novembre

I nati nel Leone vedranno ripagati i propri sforzi. Tanta, troppa fatica nell’ultimo periodo, ogni giorno accumulate un maggior peso sulle vostre spalle. Le persone attorno a voi non sono cieche e sono pronte a darvi il supporto di cui avete bisogno. Dovete solo avere il coraggio di fermarvi e lasciare che sia qualcun altro ad illuminare la strada. Date modo a chi vi ama di tenervi per mano.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 13-19 novembre

Nuove amicizie illuminano la settimana dei nati nella Vergine. È una settimana perfetta per espandere i propri orizzonti, soprattutto dal punto di vista sociale. Non perdetevi alcuna occasione per fare nuovi incontri e conoscere persone interessanti, tra la folla potrebbe nascondersi qualcuno di molto importante. Anche sul lavoro siate più aperti col prossimo, non chiudetevi in voi stessi.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 13-19 novembre

L’amore infiamma l’autunno dei nati nella Bilancia. Siete passionali ed affascinanti, gli astri creano l’atmosfera giusta per chi è in cerca di un po’ di romanticismo. L’incontro giusto è dietro l’angolo, non chiudetevi a guscio e provate a mettervi in gioco. Fidatevi del vostro istinto, non lasciatevi frenare dai vostri dubbi e fate la vostra mossa.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 13-19 novembre

Periodo di valutazioni per i nati nello Scorpione. Fate un passo indietro e date uno sguardo a quanto avete fatto finora. Siete arrivati ad un bivio importante, sta ora a voi scegliere da quale parte andare. Gli astri sostengono chi non si lascia spaventare dagli ostacoli, chi agisce lasciandosi guidare dall’ambizione. L’audacia sarà la vostra arma migliore.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 13-19 novembre

Ottime entrate in arrivo per i nati nel Sagittario. Questi giorni di novembre saranno pieni di occasioni di guadagno, per chi ha il giusto istinto. Un paio di movimenti precisi e potreste assicurarvi molta stabilità, occhio però a non fare il passo più lungo della gamba. Per quanto siano ghiotte le promesse, non fate la vostra mossa senza avere il quadro completo della situazione.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 13-19 novembre

È il momento di darsi una mossa per i nati nel Capricorno. La pigrizia vi ha trascinato in una palude di apatia e scoramento, avete bisogno di qualcosa che vi scuota dal torpore. Forse non siete sulla strada giusta, o forse vi sentite incastrati in una posizione che non vi appartiene. Qualunque sia la verità, è l’ora di cambiare qualcosa, anche con una scelta drastica.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 13-19 novembre

I nati nell’Acquario avranno un po’ di tempo per se stessi. La settimana non vi presenterà grossi ostacoli se non un senso di noia. È l’occasione giusta per riorganizzarvi e recuperare un po’, approfittatene per dedicarvi a qualcosa che vi appassiona davvero. In amore, cercate di essere più aperti, di condividere maggiormente i vostri sentimenti e le vostre paure.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 13-19 novembre

Grande festa in casa dei nati nei Pesci. È il momento giusto per ritrovare un po’ di intesa con le persone a voi care, per celebrare al meglio i vostri rapporti più intimi. Potreste approfittarne per riallacciare un legame con chi si è allontanato un po’ troppo di recente. Fate il primo passo, ma non colpevolizzatevi se si rivela un nulla di fatto. Non si può trovare un punto di contatto se non si è in due a cercarlo.