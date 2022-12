Aladin, film del 2019: musiche, cast, doppiatori italiani e dov’è ambientato

Aladin è il film d’animazione Disney uscito nel 2019 al Cinema. SI tratta del remake del 1992 con una ventata di novità. Si parla più di un musical che di un film con nei panni del genio Will Smith che inizialmente aveva terrore nell’interpretare il personaggio.

Aladin, film del 2019: musiche

Aladin è il remake del film Disney del 1992, diretto dal Guy Ritchie. “Dal mio punto di vista è una storia incentrata sullo scontro tra due mondi.

È la storia di un ragazzo di strada che deve fare i conti con le proprie insicurezze. L’ambientazione Disney mi ha fornito un nuovo spazio in cui scoprire e raffigurare in modo diverso un mondo che conoscevo bene”, afferma Ritchie. “Mi piace imbarcarmi in sfide creative sempre nuove e questo film rappresentava sicuramente una sfida per me”. Un musical più che un film. “L’idea di girare un musical era molto interessante”, afferma.

“Ho cinque figli e questo influenza molte delle mie decisioni: quando ho accettato di dirigere il film, il mondo Disney è sempre stato molto presente a casa mia”.

Ecco la lista delle musiche con i titoli originali e il doppiaggio presenti nel film:

1 Notti d’Oriente (2019) – Marco Manca 3:13

2 La mia vera storia – Manuel Meli 2:55

3 La mia vera storia (Reprise) – Manuel Meli 1:00

4 La mia voce (Parte 1) – Naomi Rivieccio 1:17

5 Un amico come me – Marco Manca 2:35

6 Il principe Alì – Marco Manca 3:29

7 Il mondo è mio – Manuel Meli & Naomi Rivieccio 2:55

8 La mia vera storia (Reprise 2) – Manuel Meli 1:06

9 La mia voce (Parte 2) – Naomi Rivieccio 2:24

10 A Whole New World (End Title) – ZAYN & Zhavia Ward 4:02

11 Friend Like Me (End Title) [feat. DJ Khaled] – Will Smith 2:39

12 Speechless (Full) – Naomi Scott 3:28

13 La mia voce (Versione per Soundtrack) – Naomi Rivieccio 3:28

14 Il grande vascello – Alan Menken 1:17

15 Il mercato di Agrabah – Alan Menken 1:53

16 Il nascondiglio di Aladdin – Alan Menken 1:55

17 Jasmine conosce il principe Anders – Alan Menken 0:34

18 Intrusione a palazzo – Alan Menken 1:46

19 La restituzione del bracciale – Alan Menken 0:58

20 Le dune – Alan Menken 0:36

21 Una semplice lampada a olio – Alan Menken 0:51

22 La Caverna delle Meraviglie – Alan Menken 2:43

23 L’ABC – Alan Menken 1:38

24 Fuga dalla caverna – Alan Menken 1:09

25 L’abito del Principe Ali – Alan Menken 2:18

26 A domani – Alan Menken 2:03

27 Il secondo desiderio di Aladdin – Alan Menken 2:08

28 Mai definito un padrone amico – Alan Menken 2:25

29 Danza del raccolto – Alan Menken 2:26

30 Jafar diventa sultano – Alan Menken 0:57

31 La lealtà d Hakim messa alla prova – Alan Menken 1:13

32 Lo stregone più potente – Alan Menken 1:28

33 Inseguimento sul tappeto – Alan Menken 1:49

34 Jafar – Alan Menken 1:20

35 L’ultimo desiderio di Jafar – Alan Menken 3:37

36 Il genio è libero – Alan Menken 5:36

37 Le nozze – Alan Menken 1:11

38 Un amico come me (Finale) – Alan Menken 1:31

Aladin: cast e doppiatori italiani

Nel ruolo del Genio inizialmente era stato scelto Jim Carry che però fu costretto a declinare l’offerta. Il ruolo poi andò a Will Smith che ha ricoperto alla grande il personaggio. Ecco poi il resto del cast:

Will Smith: Genio

Mena Massoud: Aladdin

Naomi Scott: Jasmine

Marwan Kenzari: Jafar

Navid Negahban: Sultano

Nasim Pedrad: Dalia

Billy Magnussen: principe Anders

Numan Acar: Hakim

Di seguito, ecco i doppiatori in italiano

Sandro Acerbo: Genio (dialoghi)

Marco Manca: Genio (canto)

Manuel Meli: Aladdin

Giulia Franceschetti: Jasmine (dialoghi)

Naomi Rivieccio: Jasmine (canto)

Francesco Venditti: Jafar

Gigi Proietti: Sultano

Angela Brusa: Dalia

Edoardo Stoppacciaro: principe Anders

Carlo Scipioni: Hakim

Roberto Fidecaro: Caverna delle Meraviglie

Fabrizio Mazzotta: Iago

Dov’è ambientato

Le riprese principali sono iniziate il 6 settembre 2017 presso i Longcross Studios nel Surrey, in Inghilterra, e si sono concluse il 24 gennaio 2018.

Parte del film è stata girata nel deserto del Wadi Rum, in Giordania, conosciuta come Valle della Luna a circa 60 chilometri dalla città di Agaba.