Regala 50mila euro ai dipendenti per i suoi 80 anni

Ludovico Trevisson, fondatore nel 1965, della Meccanostampi, ha fatto un regalo di 50 mila euro ai suoi dipendenti. Nello specifico, sono stati “donati” 200 euro per ciascuno dei propri 250 dipendenti, il tutto in occasione dell’80° compleanno. L’azienda si trova a Limana (Belluno) e si occupa della progettazione e realizzazione di stampi industriali.

Il regalo ai collaboratori

Il proprietario ottantenne ha voluto fare questo regalo in segno di gratitudine verso i propri collaboratori.

“Senza di loro non avrei ottenuto il successo raggiunto – ha fatto sapere al Gazzettino.it – e sono una persona fortunata. Penso che un dono fa più bene a chi lo fa che a chi lo riceve e aiuta a liberarsi dall’egoismo“. La stima verso il proprietario, ad ogni modo, era stata dimostrata anche dagli stessi dipendenti a Ludovico che, in occasione della ricorrenza, avevano acquistato qualche giorno fa una pagina di un quotidiano locale per augurargli buon compleanno.

Il contatto con gli istituti tecnici

Ludovico Trevisson, ha un cruccio: non riuscire a coprire posizioni di lavoro aperte a causa della mancanza di candidature. “Siamo in contatto continuo con gli istituti tecnici professionali nella speranza di poterci far conoscere ed attirare nuovi collaboratori. Purtroppo il progressivo spopolamento del Bellunese non ci aiuta – ha rimarcato Trevisson – perchè in molti si laureano e tanti vanno all’estero”.