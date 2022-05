Nuova lite in diretta tra Tiberio Timperi e Monica Setta, questa volta a Unomattina. Vi sveliamo il perchè di questa nuova discussione.

Tiberio Timperi e Monica Setta, tensione e litigio in tv: perché

Tiberio Timperi e Monica Setta lavorano insieme da tempo. Eppure le discussioni tra di loro non sono mai mancate. L’ultimo motivo che ha fatto scatenate una “lite” televisiva, udite udite, è Laura Pausini. Dopo la finale dell’Eurovision Song Contest 2022 i due infatti si sono messi a discutere dei look sfoggiati da Laura Pausini, criticati nel programma tv.

Ad aprire il dibattito è stato lo stilista Stefano Dominella, che ha così commentato: “La Signora Pausini, grande cantante, grande showgirl, multilingue, era vestita non tenendo conto della bilancia, quindi i suoi look erano esagerati rispetto alla sua fisicità“. Parole che non sono piaciute alla Setta, che ha replicato con queste parole. “No, no, non sono d’accordo. Non solo perché stai dicendo una cosa di una donna e non si parla del peso delle donne, assolutamente“.

A quel punto Tiberio Timperi ha chiamato in causa Concita Borrelli, che ha rimarcato che: “Non è una questione sessista. Però quando ci vestiamo, guardiamoci allo specchio. Lei indossava Valentino by Piccioli. Bisogna stare attenti ai colori, è un grande spettacolo, un grande palco”.