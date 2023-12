Oroscopo Settimanale Paolo Fox 25-31 dicembre 2023, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 25 al 31 dicembre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi ultimi, freddi giorni di dicembre? Cosa ci riserva nella settimana di Natale e Capodanno? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale dal 25 al 31 dicembre, le previsioni per tutti i segni

L’atmosfera è sempre più natalizia e gli appassionati di astrologia hanno sempre lo sguardo rivolto al futuro. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci aspettano in questi festosi, gelidi giorni di dicembre? Come cambieranno le cose nella settimana di Natale e Capodanno? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 25 al 31 dicembre?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 25-31 dicembre

I nati nell’Ariete faranno bene a tenere gli occhi aperti. Gli astri sono pronti a concedervi qualche omaggio in più del solito, ma starà a voi cogliere la palla al balzo al momento giusto. Non lasciatevi distrarre da moine e tentazioni, tenete gli occhi fissi sull’obiettivo e non rimarrete delusi. Restate concentrati anche in ambito lavorativo, potrebbe aprirsi la porta giusta per voi.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 25-31 dicembre

Relax e tranquillità assicurati per i nati nel Toro. Avrete modo di godervi un po’ di meritata serenità in questi ultimi giorni del 2023. Non andate in giro a cercare rogne, non c’è motivo di perdere energie alterandosi per cose e persone di poco conto. In amore il cielo vi sorride, cercate di avere più fiducia in voi stessi e nelle vostre qualità.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 25-31 dicembre

Tante incombenze in arrivo per i nati nei Gemelli. Cercate di non perdervi in minuzie, è più importante concludere che perfezionare ogni dettaglio. Avrete più pace e più tempo per voi verso la fine della settimana, approfittatene per dedicare attenzioni alle persone importanti della vostra vita. L’audacia viene sempre premiata, provate ad essere un po’ più ambiziosi.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 25-31 dicembre

I nati nel Cancro dovranno giostrarsi tra mille impegni ed imprevisti. L’anno si chiude con tanti, troppi pensieri che vi renderanno difficile godervi appieno la compagnia delle persone che amate. Non covate dentro i vostri dubbi e le vostre frustrazioni, cercate di essere aperti e consapevoli dei vostri limiti. Questo periodaccio non durerà per sempre, abbiate pazienza.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 25-31 dicembre

Troppa negatività in questi giorni per i nati nel Leone. Vi sentite un po’ sgonfi e demotivati, basta pochissimo per farvi gettare la spugna. Siete abituati ad avere sempre il controllo del timone, muovervi alla cieca vi spaventa. Cercate di mostrare più fiducia nelle persone che vi circondano, potrebbero sorprendervi in positivo.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 25-31 dicembre

Ottime prospettive per i nati nella Vergine. Il 2023 si chiude con tante, intriganti possibilità per il vostro futuro, soprattutto in ambito amoroso. Abbracciate senza paura i vostri sentimenti e quelli altrui, vivete al massimo senza porvi alcun limite. Occhio però a non perdere di vista l’ufficio, potreste incontrare qualche ostacolo imprevisto.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 25-31 dicembre

Una settimana agrodolce chiude l’anno dei nati nella Bilancia. Da un lato avrete molte occasioni sia di portare avanti i vostri progetti che di godervi momenti di relax ed intimità con le persone importanti della vostra vita. Dall’altro si segnalano momenti di incertezza e squilibrio che potrebbero costringervi a rivalutare i vostri piani all’ultimo momento.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 25-31 dicembre

Qualche spina di troppo nel fianco dei nati nello Scorpione. Ci sarà da sudare più del previsto se volete continuare nella direzione programmata. Ci sono percorsi più facili, ma che comportano conseguenze molto fastidiose. Ingoiate il rospo e proseguite: qualunque strada scegliate, ne varrà la pena alla fine. Avrete modo di riprendervi negli ultimi giorni del 2023, una buona notizia vi riscalderà.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 25-31 dicembre

Ottime prospettive in amore per i nati nel Sagittario. La situazione è chiara, come lo sono i vostri sentimenti, è arrivato il momento di agire in prima persona. Siate decisi senza però fare troppa pressione, rispettate i dubbi e le paure di chi avete di fronte. Sul lavoro non perdete la calma, la soluzione è di fronte ai vostri occhi a patto che accettiate un punto di vista diverso dal solito.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 25-31 dicembre

Una frustrante altalena per i nati nel Capricorno. Poche soddisfazioni, tante circostanze snervanti in questi giorni soprattutto per chi ha qualcosa di importante che bolle in pentola. I periodi di stallo sono irritanti per tutti, l’importante è non fare passi indietro. Concentratevi su altro, almeno per il momento. Pazientate in attesa dell’occasione giusta per ripartire.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 25-31 dicembre

Respiri profondi, cari nati nell’Acquario. Ogni passo porta ad un muro, ogni muro attira critiche non richieste. Per quanto la tentazione sia forte, non lasciatevi trascinare al livello di chi vi punzecchia in cerca di una reazione. Mantenete la calma e passate oltre, concentrate le vostre energie su obiettivi più costruttivi. Concedetevi qualche sfizio in più, premiatevi per i vostri sforzi se nessuno lo farà per voi.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 25-31 dicembre

Ampi sorrisi in questa settimana per i nati nei Pesci. Avrete modo di rafforzare legami importanti e di riaccendere vecchi fuochi, vi sentite pieni di energia ed ottimismo per il futuro. Anche in ambito lavorativo nulla sembra poter andare male: gli astri vi riempiono di determinazione e sicurezza, sfruttatela al massimo per ottenere quello che meritate.