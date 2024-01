Adam Jendoubi, chi è l’attore del video di Liberato: le sue condizioni dopo l’incidente

Adam Jendoubi è un attore napoletano di origini straniere coinvolto in un brutto incidente stradale in queste ore.

Adam Jendoubi è un giovane attore cresciuto a Napoli: a soli 23 anni ma ha preso parte a diversi film ma soprattutto a filmati del celebre cantante Liberato, la cui identità è nascosta. L’attore è stato coinvolto in un brutto incidente e starebbe combattendo tra la vita e la morte.

Adam Jendoubi, chi è l’attore del video di Liberato

Adam Jendoubi è un attore napoletano di origine tunisine e polacche. Ha 23 anni ed è cresciuto a Forcella, un quartiere famoso del napoletano. L’attore è diventata famoso per la sua partecipazione nei panni di “Aucelluzzo” ne “La paranza dei bambini” (il film ispirato all’omonimo libro di Roberto Saviano). Inoltre, diverse sono state le sue partecipazione nei filmati delle canzoni di Liberato. Da registrare anche la sua presenza nel cast del film “Finalmente Sposi”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Le sue condizioni dopo l’incidente

Dopo un terribile incidente stradale, il giovane attore è stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Adam ha perso il controllo della sua moto (una Honda SH 125) ed è finito sull’asfalto. Gli sono state riscontrate delle fratture multiple al cranio. Sull’incidente stanno indagando anche i Carabinieri per capire la dinamica e le cause del brutto incidente.