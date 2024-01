Fleximan, chi è l’uomo che ha distrutto autovelox in Piemonte

Fleximan, l’uomo che ha distrutto autovelox in Piemonte è stato identificato dalle forze dell’ordine. Tuttavia, in diverse Regione dle Nordi ci sono alcuni emulatori.

Fleximan, chi è l’uomo che ha distrutto autovelox

Il “Fleximan” che ha distrutto alcuni autovelox nel Piemonte ha 50 anni e vive in un paese della Val Vigezzo. L’uomo è stato beccato da un video delle telecamere di sorveglianze sulla statale 337 in Val D’Ossola. I danni sono di circa 2mila euro. Il Codice della Strada prevede anche la reclusione per il danneggiamento dei “manufatti” stradali.

Gli emulatori

Dopo gli autovelox abbattuto in Piemonte, ci sono stati alcuni emulatori in altre regioni del Nord. In Veneto, è apparso anche un volantino di rivendicazione e di beffa: “Fleximan sta arrivando”, scritto in stampatello. Gli inquirenti indagano da Treviso a Padova passando per Rovigo. “Ogni fascicolo ha una sua ‘attività’ autonoma e una procura di competenza”, ha dichiarato al Corriere della Sera il colonnello Michele Cucuglielli, comandante provinciale dei carabinieri di Padova.

“Stiamo lavorando su tutti i fronti non tralasciando il minimo dettaglio e collaboriamo non solo con i colleghi delle altre provincia ma anche con le questure e le polizie locali dei territori dove sono stati commessi i danneggiamenti degli autovelox – ha spiegato Cucuglielli -. Oltre alle tecniche ‘classiche’ sul campo sfruttiamo anche le tecnologie. Abbiamo acquisito sia le immagini delle telecamere di sorveglianza delle zone oggetto dei vandalismi sia quelle dei ‘targa system’ che vigilano sulle cittadine. Li stiamo sviluppando e man mano incrociamo i dati ottenuti. È un lavoro certosino ma che spero porterà a breve a risultati concreti”.

