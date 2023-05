Denti da Squalo, dall’8 Giugno al cinema: trama e trailer

Oltre al panorama musicale, anche il campo cinematografico sta presentando tante nuove pellicole. Ecco Denti da Squalo, di seguito trama e trailer.

Il film verrà trasmesso l’8 Giugno nelle varie sale.

Denti da Squalo, la trama del film

Recarsi al cinema è spesso divertente, soprattutto se si vuole passare una giornata diversa. Dai film di avventura a quelli drammatici, come Denti da Squalo, che uscirà l’8 Giugno 2023.

La pellicola è diretta da Davide Gentile, prima da regista per quanto riguarda un lungometraggio. La produzione è stata invece affidata a Goon Films, Lucky Red, Ideacinema con Rai Cinema; si conta anche la collaborazione di Prime Video.

La trama racconta di un ragazzo di 13 anni, Walter, protagonista della storia. È la sua prima estate da quando ha perso il papà (Claudio Santamaria) di nome Antonio, deceduto a causa di un incidente durante il lavoro. Siamo nella zona litorale di Roma, la scuola si è conclusa e lui è rimasto da solo con la mamma Rita (Virginia Raffaele), la quale soffre per la perdita improvvisa. Questo la porta a spegnersi poco alla volta, allontanandosi dal figlio. Pertanto Walter trascorre ogni giorno fuori casa, vagando senza uno scopo preciso, fino a quando non viene attratto da un posto fino a quel momento sconosciuto. Una villa misteriosa e abbandonata, che al suo interno presenta una vasta piscina; l’acqua appare però fangosa. In un secondo momento il giovane protagonista si rende conto che quella villa è occupata da un malvivente, soprannominato “Il Corsaro” (Edoardo Pesce), un criminale di zona che ha con sé un malavitoso, Carlo (Stefano Rosci). Da quel momento in poi per Walter non sarà più la stessa cosa. Vivrà qualcosa di unico e indimenticabile.

Alla sceneggiatura hanno lavorato Valerio Cilio e Gianluca Leoncini mentre per la fotografia si menziona Ivan Casalgrandi. A chiudere menzioniamo Tommaso Gallone per il montaggio e Michele Braga per le musiche.

Il trailer della pellicola