Deadpool 3: data di uscita del film e annuncio di Hugh Jackman nei panni di Wolverine

Deadpool 3: nelle ultime ore è stato annunciata la data d’uscita del terzo capitolo della saga con Ryan Reynolds. Tuttavia, nel filmato che l’attore gira per annunciare l’uscita del film c’è anche una sorpresa che sarà molto gradita agli appassionati.

Deadpool 3: data di uscita del film

Deadpool 3 si farà e c’è anche la data di uscita del film al Cinema: 6 settembre 2024. Ci vorrà ancora circa due anni ma finalmente è arrivata l’annuncio ufficiale con la data.

“Ciao a tutti, siamo estremamente tristi per aver saltato la D23, ma abbiamo lavorato sodo al prossimo film di Deadpool per molto tempo” dice Reynolds nel video pubblicato sui suoi social. “Ho dovuto scavare nella mia anima per questo film. La sua prima apparizione nell’UCM ovviamente deve essere speciale. Dobbiamo essere fedeli al personaggio, trovare profondità, motivazioni, perché ogni Deadpool deve essere unico“.

Annuncio di Hugh Jackman nei panni di Wolverine

Come si può vedere nel video pubblicato da Reynolds su Twitter, oltre all’annuncio della data che esce alla fine del filmato, c’è anche il ritorno nel film di Hugh Jackman nei panni del famoso personaggio Wolverine.

Alla fine del video arriva però la sorpresa, appunto: Hugh Jackman passeggia sullo sfondo, Ryan Reynolds gli chiede se abbia voglia di interpretare Wolverine ancora una volta e lui risponde “Certo, sicuro, Ryan.” Stacco, logo di Deadpool “graffiato” dagli artigli del mutante.

