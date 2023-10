De Girolamo, nuovo flop per Avanti Popolo (nonostante il picco ascolti con Corona)

Dopo la prima puntata flop di Avanti popolo, c’è un nuovo flop per la trasmissione di Nunzia De Girolamo. Nonostante Fabrizio Corona infatti, che ha fatto risalire gli ascolti nella fascia in cui era ospite, gli ascolti in media sono stati deludenti.

De Girolamo, nuovo flop per Avanti Popolo (nonostante il picco con Corona)

Nunzia De Girolamo perde ancora la scommessa della sua prima serata in Rai. Dopo gli ascolti deludenti della prima puntata di Avanti Popolo, neanche l’annuncio di novità sul caso calcioscommesse con la presenza di Fabrizio Corona è stata sufficiente per aver un buon risultato. Alla seconda puntata, infatti, raccoglie soltanto 742 mila spettatori, pari a una share ancora misero (specie per essere in prima serata in Rai) del 4.3 per cento.

I numeri delle altre trasmissioni

La serata, ad ogni modo, ha avuto un picco attorno al 10% durante la presenza di Fabrizio Corona. Poi il crollo. La serata, ad ogni modo, è stata dominata dalla partita Inghilterra-Italia di qualificazione agli Europei 2024, su Rai1, con una media di 8.368.000 spettatori, pari al 37.9 per cento di share. Ottiene il 6.4%, su La7 il programma DiMartedì, su Rai2 per Belve ottiene il 6.1 per cento di share. Su Italia1 Le Iene fa 7.2 mentre tiene su Rete4 È Sempre Cartabianca con il 5.7% di share.

Su Tv8 Pechino Express La Via delle Indie 590.000 spettatori con il 3.3%. Sul Nove L’amore bugiardo Gone Girl 252.000 ottiene spettatori con l’1.6%.