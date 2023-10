Avanti Popolo di De Girolamo, partenza flop per il programma

Gli ascolti in Rai, anche dopo l’avvio del programma Avanti Popolo, preoccupano viale Mazzini. Dopo Mercanti in Fiera di Pino Insegno e La volta buona di Caterina Balivo, anche il debutto del programma di Nunzia De Girolamo “Avanti popolo” è stato un flop. Il programma, che era stato inserito al posto di Cartabianca di Bianca Berlinguer, migrata a Mediaset, non ha convinto gli spettatori e si è fermato al 3.6% di share. Naturalmente è solo la prima puntata, e ne serviranno altre per dare un giudizio definitivo. Certo è che l’avvio pare non convincere gli spettatori.

Nel corso della prima puntata di Avanti Popolo, era ospite anche il marito di Nunzia De Girolamo Francesco Boccia.