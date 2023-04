Trump rilasciato per ora si difende: le accuse del giudice e quando è stata fissata la prossima udienza

Trump si è difeso dalle accuse attaccando chi ha messo in piede il processo che inizierà non prima del 2024. Tuttavia, il giudice Alvin Bragg ha dato lettura dei 34 capi di accusa all’ex presidente degli Stati Uniti.

Trump rilasciato per ora si difende

Donald Trump ha attaccato chi ha messo in piedi questo processo contro di lui. “Oggi è stata una grande giornata perché, come sapete, quest’indagine è una farsa”. Lo ha detto Donald Trump in una telefonata con un gruppo di sostenitori di ritorno da New York. “Un’indagine – ha attaccato l’ex presidente – organizzata dalla sinistra radicale che odio l’America. E ne abbiamo altre nei prossimi mesi, ma stiamo vincendo da otto anni e continueremo a vincere”. Poi, l’attacco all’attuale presidente Usa: “Biden vuole iniziare la Terza Guerra Mondiale. Ne ha fatte di tutti i colori quando era senatore”, ha sottolineato il tycoon

Le accuse del giudice e quando è stata fissata la prossima udienza

“Trump ha ripetutamente e fraudolentemente falsificato i documenti aziendali a New York per coprire comportamenti criminali volti a nascondere informazioni compromettenti agli elettori durante le elezioni del 2016“, ha spiegato in una conferenza stampa il procuratore distrettuale Alvin Bragg svelando i 34 capi di imputazione: tutti reati, anche se di classe E, il livello piu’ basso, con una pena massima di 4 anni di galera. “Non possiamo e non vogliamo normalizzare condotte criminali gravi, tutti sono uguali davanti alla legge”, ha aggiunto, ricordando che Trump rimborsò quei pagamenti al suo avvocato tuttofare Michael Cohen come “spese legali” fittizie, con assegni firmati nello studio Ovale. La nuova udienza si terrà il 4 dicembre, l’inizio del processo nel 2024.