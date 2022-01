David Sassoli, moglie e figli: chi è Alessandra Vittorini?

David Sassoli, moglie e figli: il presidente del Parlamento Europeo si è spento all’età di 65 anni per complicazioni di salute. Era ricoverato da dal 26 dicembre. Aveva una moglie e due figli.

David Sassoli, moglie e figli

David Sassoli lascia con la sua morte una moglie e due figlie. L’ormai ex presidente del Parlamento Europeo aveva sposato Alessandra Vittorini nel 1957. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Livia e Giulio.

David Sassoli e la moglie Alessandra hanno sempre tenuto la famiglia e quindi i due figli lontano dai riflettori. Una famiglia molto riservata e discreta.

Chi è Alessandra Vittorini?

La moglie di Davi Sassoli è un architetto, figlia dell’urbanista Marcello Vittorini, al vertice della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio de L’Aquila dal 2015. Alessandra Vittorini è nata il 27 settembre 1957 a L’Aquila, in Abruzzo.

La formazione della Vittorini è molto ricca e di livello.

Ha un Dottorato di ricerca in Pianificazione territoriale e urbana. Nel 1983 ha conseguito l’abilitazione professionale e nel 1985 si è iscritta all’Ordine Architetti di Roma. Ha inoltre frequentato la Scuola di specializzazione in Restauro dei monumenti. Ha alle spalle diverse pubblicazioni che riguardano il suo settore professionale e conosce perfettamente l’inglese e il francese. Nel 2015 è passata al vertice della Soprintendenza Unica Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città di L’Aquila e i Comuni del cratere.

In qualità di Soprintendente, è responsabile del coordinamento dell’intervento di restauro e ricostruzione della Basilica di Collemaggio.

Per questo incarico ha ricevuto il Premio europeo “European Heritage Award 2020”, unico premio assegnato all’Italia, nella categoria “conservazione”. Negli altri ha inoltre seguito e coordinato programmi connessi al restauro e alla ricostruzione post sisma del patrimonio culturale aquilano.

Alessandra Vittorini oggi vive a Bruxelles, dove si è trasferita con la sua famiglia dopo un lungo periodo a Roma. Si tratta di una donna molto riservata e dunque non presente sui social.