Dario Buzzolan, scrittore e critico televisivo: libri, figli, Luisella Costamagna

Chi è Dario Buzzolan, scrittore, critico ed autore televisivo. Con i suoi romanzi ha vinto il Premio Calvino nel 1998 ed è arrivato per due volte tra i finalisti per il Premio Strega. Conosciamo meglio la carriera e la vita privata dello scrittore 55enne, dai suoi libri alla compagna Luisella Costamagna.

Dario Buzzolan, chi è: vita privata e carriera

Dario Buzzolan nasce a Torino il 12 Ottobre 1966, secondo figlio del celebre giornalista Ugo Buzzolan, considerato il padre della critica televisiva italiana.

Laureato in Filosofia Teoretica, in carriera ha pubblicato molti saggi e romanzi. Ha scritto inoltre i testi teatrali Target e Visita dell’uomo grigio e ha lavorato come critico cinematografico. Buzzolan è anche un importante autore televisivo. Ha scritto per Anni Luce su La7, per il quale è stato anche conduttore, e per molti altri programmi di approfondimento, tra cui Agorà e Cartabianca, di Bianca Berlinguer.

I libri: Dall’altra parte degli occhi, In verità e il nuovo Perché non sanno

Autore attivo dalla fine degli anni ’90, Dario Buzzolan ha scritto molti romanzi e saggi cinematografici. Il suo primo lavoro è George A. Romero. La notte dei morti viventi, saggio pubblicato da Lindau nel 1998 che analizza una delle opere più amate del regista padre dei morti viventi. Un anno dopo pubblica il suo primo romanzo Dall’altra parte degli occhi, con il quale vince il Premio Calvino, importante riconoscimento per gli scrittori esordienti.

Nel 2009 scrive I nostri occhi sporchi di terra, che gli vale la finale per il Premio Strega 2009. In verità è il suo nono romanzo, pubblicato nel 2020 e pubblicizzato anche sul suo profilo Instagram. Due anni dopo pubblica il suo decimo lavoro, Perché non sanno, con il quale è di nuovo finalista per il Premio Strega.

View this post on Instagram A post shared by Dario Buzzolan (@dariobuzz)

Vita privata: la compagna Luisella Costamagna e i figli

Dario Buzzolan ha un fratello maggiore, Arturo, nato nel 1963, e una sorella minore, Angelica, nata nel 1969. Lo scrittore ha una compagna, la giornalista, autrice e conduttrice televisiva Luisella Costamagna. Ha 52 anni ed è uno dei volti più amati e conosciuti del giornalismo televisivo italiano. Da Settembre 2020 è la conduttrice del programma di approfondimento Agorà, su Rai 3. Luisella e Dario stanno insieme da molto tempo e hanno avuto insieme un figlio, di nome Davide.