“Alla ricerca di Dory”: personaggi, doppiatori, colonna sonora

“Alla ricerca di Dory”: è un film d’animazione del 2016, sequel e spin-off di Alla ricerca di Nemo del 2003. Uscito al Cinema ottenne un grandissimo successo al botteghino.

“Alla ricerca di Dory”: personaggi

“Alla ricerca di Dory”: è un film d’animazione del 2016, sequel e spin-off di Alla ricerca di Nemo del 2003. Il personaggio di Dory, protagonista del film, era presente anche in Alla ricerca di Nemo. In questo film, Dory aiuta Marlin (padre di Nemo) a ritrovare suo figlio.

Ecco i principali protagonisti del film evento della Disney:

Dory è un pesce chirurgo che abbiamo già conosciuto, come anticipato, nel film Alla ricerca di Nemo. Soffre di perdita di memoria a breve termine (ogni 10 secondi circa). In questo film, grazie all’aiuto di Nemo e Marlin, comincerà a ricordare più cose e, soprattutto, si ricorderà dei suo genitori mettendosi alla loro ricerca.

Nemo è un pesciolino dolce, sensibile e intelligente, aiuterà Dory lungo il viaggio alla ricerca dei suoi genitori.

Marlin è il padre di Nemo, è sempre molto protettivo nei confronti del figlio. Di indole tendenzialmente pessimista, Marlin cambierà atteggiamento durante il viaggio con Nemo e Dory.

Charlie e Jenny sono i genitori di Dory. Hanno atteso per anni il ritorno della figlia, disseminando conchiglie per farle ritrovare la strada.

Hank è un polpo che, dopo aver perso un tentacolo, vorrebbe vivere la sua vita in cattività. Vorrebbe la targhetta di Dory per potersi trasferire nell'acquario di Cleveland, ma per ottenerla deve aiutare la nostra simpatica pesciolina.

Destiny è uno squalo balena, amica sin dall'infanzia di Dory. Insieme, infatti, giocavano da piccole attraverso i tubi del parco acquatico. Odia la sua miopia.

Bayley è un esemplare di beluga che vive con Destiny, che aiuta quotidianamente a saltare i muri che lei non vede a causa della sua miopia.

Fluke e Rudder sono due leoni marini che amano dormire su una piattaforma. In qualche modo cercheranno di aiutare Dory e Nemo.

Becky è un esemplare di strolaga (uccello acquatico), sciocca ma in gamba e spesso sottovalutata da Marlin, facendo così arrabbiare suo figlio Nemo.

Scorza è una tartaruga marina che trasporta, attraverso la corrente, Marlin, Nemo e Dory in California.

“Alla ricerca di Dory”: doppiatori

Attori famosi hanno prestato la loro voce sia in lingua originale sia nel doppiaggio in italiano. Tra i doppiatori in lingua originale di Alla ricerca di Dory come voce della protagonista c’è il doppiaggio di Ellen DeGeneres, nota presentatrice e comica statunitense. La famosa attrice Diane Keaton ha, invece, dato la sua voce a Jenny, madre di Dory.

Per quanto riguarda il doppiaggio in italiano, il pesciolino Dory è stato doppiato dall’attrice e comica Carla Signoris, mentre Luca Zingaretti ha prestato la sua voce Marlin, papà di Nemo.

Ecco tutti i doppiatori italiani della pellicola:

Carla Signoris – Dory

Luca Zingaretti – Marlin

Gabriele Meoni – Nemo

Ugo Maria Morosi -Hank

Francesca Manicone – Destiny

Ambrogio Colombo – Bailey

Melina Martello – Jenny

Carlo Valli – Charlie

“Alla ricerca di Dory”: colonna sonora

Le tracce del film d’animazione “Alla ricerca di Dory” sono state scritte da Thomas Newman per il film. Oltre ai suoi brani come colonna sonora è presente nel film anche la canzone “Unforgettable” ed è la cover di un famosissimo pezzo blues del 1952, scritto da Irvin Gordon e portato al successo da Nat King Cole.

Di seguito la lista completa dei brani presenti nel film:

