Shannen Doherty, come sta: l’attrice ha organizzato il suo funerale

Shannen Doherty sta combattendo contro una terribile malattia: nelle ultime ore l’attrice ha, addirittura, annunciato di essere alle prese con la preparazione del suo funerale.

Shannen Doherty, come sta

Shannen Doherty sta lottando contro un brutto male: l’attrice e regista americana, famosa per aver interpretato il ruolo di Brenda Walsh nella serie cult anni ’90 Beverly Hills 90210, aveva annunciato di avere un cancro al seno. “Non ho paura di morire perché so dove sto andando”, aveva dichiarato in un’intervista a People.

“Semplicemente non voglio morire. Io non ho finito di vivere. Non ho finito di amare. Non ho finito di creare. Non ho ancora finito di sperare di cambiare le cose in meglio. Semplicemente non ho finito. Il mio ricordo più bello deve ancora arrivare”. L’attrice aveva aggiunto: “So che sembra banale e folle, ma quando hai un tumore sei più consapevole di tutto e ti senti fortunato. Siamo delle persone che vogliono lavorare di più, perché siamo così grati per ogni secondo, ogni ora, ogni giorno che possiamo essere qui”.

L’attrice ha organizzato il suo funerale

Nell’ultima puntata del suo podcast, Let’s Be Clear, l’attrice ha dichiarato dei dettagli sulle sue condizioni e futuro: “So che sono discorsi che possono sembrare morbosi, ma devo affrontarli perché so che accadrà e che me ne sto andando – ha detto, parlando dell’organizzazione del suo funerale – Magari sono cose macabre, ma è anche divertente in parte. Voglio che i miei resti siano mescolati con quelli del mio cane e di mio padre. E poi voglio che le nostre ceneri siano sparse in un posto che io e mio papà amavamo a Malibu, dove abbiamo trascorso del tempo prezioso”.

“Ho un sacco di clausole per il mio funerale, in primis la lista degli invitati deve essere breve. Vorrei solo persone che vogliono veramente essere lì. C’è un sacco di gente che penso si presenterebbe e che non voglio ci sia”. C’è ancora una speranza: “Ovvio che vorrei vivere ancora a lungo, però è bene che organizzi – ha spiegato – Credo che tutto sarà fatto a casa mia, dove passo la maggior parte dei momenti belli. Chi verrà sappia che dovrà essere una celebrazione d’amore”.

